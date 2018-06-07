Вуди Харрельсон: «Я ленивый, но иногда еще и жадный»

Кинокритик «Медузы» Антон Долин поговорил с Вуди Харрельсоном о «Трех билбордах», ужине с Дональдом Трампом, бизнесменах в политике и лени.

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— «Три билборда…» кажутся поначалу жестоким фильмом, но на самом деле автор находит человеческие черты в каждом, даже самом неприятном из своих персонажей. Необычно для США эры Трампа.

— Знаете, чем мне не нравится ситуация в нынешней Америке? У нас развилась паранойя: все вокруг кажутся расистами и реднеками. Или идиотами, раз они голосовали за Трампа!

Моя теща, очень консервативно настроенная и здравомыслящая жительница Калифорнии, голосовала за Трампа. А многие настолько разочарованы демократами, что не проголосовали бы за них под дулом пистолета. Не так их много, расистов или идиотов. Хотя лично я бы никогда не стал голосовать за Трампа.

— Почему?

— Он такой же, как все они, только опаснее. Обычно политики — это бизнесмены, которые работают на более крупных бизнесменов, а он и есть этот самый более крупный бизнесмен.

Военный бюджет сразу вырос на 9%, — это мрак. Он чихать хотел на экологию, это тоже печально. То есть типично для политика, но в случае Трампа — почти уже непристойно.

Однажды я с Трампом ужинал. Мне хватило этого одного раза. Жестокий, грубый человек. И такого нарцисса я больше не встречал! Он говорил только о самом себе и о деньгах.

Я даже выбежал из-за стола, чтобы выйти на улицу, выкурить косяк и успокоиться. Потом пришлось вернуться.

Из того, что он сказал, я запомнил одну фразу: «Денег у меня навалом, хватило бы на всех, но когда умру, дети все равно будут насмерть биться за наследство».

Гадкая личность. Как же это неприятно, когда чувак правит страной, а ты с ним даже за одним столом бы оказаться не хотел.

— В будущее смотрите с оптимизмом?

— С цинизмом. У нас в стране коррумпированная система.

Хотя я представляю себе, кто был бы хорошим президентом… Но людям не объяснишь. Они считают, что если Трамп сам стал богатым, то при его правлении разбогатеют и они.

— И что же делать?

— Я чувствую, что надо что-то делать, но не представляю себе что. Это часть моего цинизма: зачем действовать, если твое дело обречено?

Я несколько раз вступал в противоборство с властями — и каждый раз проигрывал. Разорился только.

— Но в «Трех билбордах…» людям все-таки удается найти друг с другом общий язык, невзирая на систему.

— Вы, кстати, откуда?

— Из России.

— А, все понятно, откуда вы такой оптимистичный. Насколько могу судить, вами правит такой же, как Трамп, — олигарх, вцепившийся в природные ресурсы. Как противно, когда природа — всего лишь ресурс для кого-то…

При таких режимах человеческая жизнь теряет ценность, а ценность животного или растения — и подавно. Мы еще способны тревожиться за собак, но на скотобойни уже не обращаем внимания.

Все для денег-денег-денег, нет другого символа счастья! Мы все работаем на то, чтоб сделать богатых людей еще и счастливыми. Но я встречал немало богачей — и что-то не припомню среди них счастливых. Чаще всего они довольно напряженные и нервные.

— Зато вы производите впечатление человека спокойного и умиротворенного. Впрочем, у вас в профессиональной жизни сейчас интересный период: одна мощная роль за другой. Так было не всегда.

— Не ищите сложных причин. У меня бывали периоды простоя, но это потому, что я прирожденный лентяй. Заставляю себя встать с кровати не раньше часа дня, черепашьим шагом плетусь на кухню, чтобы съесть на завтрак манго…

Хватать одну роль за другой — это не по мне. А в последнее время эти роли слишком соблазнительные, чтобы отказываться. Приходится работать больше обычного. Я ленивый, но иногда еще и жадный.

— Ваш герой в фильме — отец семейства. А в каких вы отношениях со своими детьми?

— Я прекрасный пример для моих дочерей! Пример того, каким не надо быть и как не следует поступать. Но вместе нам весело.

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