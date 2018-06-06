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Премьер-министр Венгрии прилетел в Брест посмотреть футбол
Товарищеский матч между футбольными сборными Беларуси и Венгрии прошел на стадионе «Брестский» в присутствии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Победила дружба.
Орбан, являющийся страстным футбольным болельщиком, счел возможным отлучиться от правительственных даже ради обычного спарринга. И, наверное, не был расстроен результатом.
Беларусь – Венгрия – 1:1 (Сарока, 26 – Р.Варга, 29)
Еще один товарищеский матч наша команда проведет 9 июня в Тампере со сборной Финляндии.
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