.
Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
Памёр аўтар «Калыханкі» Эдуард Зарыцкі
Горит Чернобыль. Есть ли угроза радиации?
Марадона госпитализирован в Колумбии
Срочника из Печей отправили в колонию на три с половиной года
Цена победы: какая пенсия у ветеранов войны в Беларуси и в мире?
Милиция в Куропатах не разрешает активистам ставить палатки
250 детективов расследуют покушение на убийство Скрипалей
Новое извержение вулкана Фуэго застало людей врасплох
Мнение: «Беларусь хочет в Болонский процесс, чтобы приманить иностранных студентов»
Поручение дня. Какие вопросы решает вице-премьер Жарко
Обсуждается введение уголовной ответственности за недостоверную информацию
Спустя почти месяц после задержания уволен минский топ-чиновник Доморацкий
Армянский миллионер в доле с белоруской купили самую дорогую квартиру Минска
Помощнику Лукашенко, который «вел себя, как настоящий бандит», предъявлено обвинение
Чалый: «Прежде чем создавать IT-страну, нужно трансформировать госуправление»
Прогиб: брестское «Динамо» откроет филиал академии на родине Лукашенко
В пятницу по югу ожидается до +27°С
Сколько стоят билеты на матчи чемпионата мира по футболу в России у спекулянтов
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Белорусы – о дорожном сборе: «Впервые за 5 лет пройду техосмотр, если эту чушь отменят»
Яркий пример того, что нашей страной управляют крутые экономисты
Кого молодежь предпочитает Александру Лукашенко
«Если работающий человек покупает хлеб в магазине в кредит, ему нужно задуматься»
Средняя зарплата в апреле составила 921 рубль. Но белорусы завидуют украинцам

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
На сколько Семашко забегает вперед с электромобилями
Русы ўзяў на будаўніцтва дома ў Драздах рублёвы крэдыт на $ 75 тысяч
Віктар Марціновіч: Навошта нам паўмільёна камер?
Як каля месца масавых расстрэлаў зьявіўся рэстаран
Как министр труда оценила размер пособия по безработице
«В постели с белорусом»: Выходит книга про особенности национального секса
Банкир Бабарико высмеял публикацию «Советской Белоруссии», посвященную ПВТ
Лучшего подарка российскому ТВ, чем «воскрешение» Бабченко невозможно представить
Батька и его госпрограммы
Новый глава БРСМ рискует потерять организацию
5 фактов о Ровнейко – помощнике президента, задержанном за взятку в 200 тысяч долларов
Пушкін: «Надакучыла на Дзень Волі трапляць у турму»
Как Сталин расправился с инвалидами войны
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Фестиваль национальных культур в одном фото
В кабинете замминистра спорта и туризма есть автомат и винтовка
Белорусская топ-модель: из Канн – в Раков
Сотні вернікаў прынялі ўдзел у працэсіі Божага Цела ў Гродне
Активисты начинают круглосуточную акцию в Куропатах в знак протеста против открытия ресторана
Нескучная весна: столетие БНР и хоккейный облом
Сара едет. На Бали!
Город, где об изображение Путина вытирают ноги
Папарацци подсмотрели за отдыхом звезды эротических календарей Келли Брук
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Соседи
06.06.2018
Валерий Томилин, фото obozrevatel.com, МЧС Украины
Горит Чернобыль. Есть ли угроза радиации?

В Чернобыльской зоне горело двенадцать гектаров леса. Пожар всё ещё не потушен. Опасность в том, что горит площадь с очень высоким уровнем загрязнения.

Лес в зоне отчуждения горит со вчерашнего утра. Пожар потушить не получается, хотя в операции задействованы вертолеты, 35 единиц техники и 150 человек. Теперь площадь пожара – 2 гектара.

Радиационный фон в Беларуси остался в пределах нормы. Ветер не дует в сторону нашей страны – опасности распространения радиации отсутствует, сообщает МЧС Беларуси.

В Киеве и Чернигове всплеска радиации тоже нет. Но украинские экологи сомневаются в достоверности информации, сообщает Obozrevatel.com. Хотя, судя по всему, критичного всплеска радиации не произошло, измерения из разных источников не превышают допустимой нормы.

Представитель Атомпрофсоюза Николай Тетерин утверждает, что пожар представляет опасность только для пожарных и работников АЭС, но не для жителей городов. Масштаб пожара слишком мал, а радиоактивных веществ при пожарах высвобождается не так и много (период полураспада самых легко распространяющихся и вредных веществ, цезия и стронция – 30 лет).

Украинская полиция рассматривает три версии причины пожара: поджог, самовозгорание и техническая. Возбуждено уголовное дело по ч.1 статьи 245 УК Украины (Уничтожение или повреждение лесных массивов). Полицейские говорят, что очагов возгорания было много, но они расположены на одной дуге.

Пожары в Чернобыльской зоне происходят каждый год. Опасность пожара этого года в том, что горела область с высоким уровнем загрязнения.

Что происходит в странах Балтии, Польше и Украине? Читайте в нашем спецпроекте «Соседи»!

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:1)
Главное
Клубничные «короли» в сезон спят по четыре часа: «Короли во Дворце живут»
«Ждем Диего на косьбе или уборке арбузов»
Путин на двух языках просит не перебивать его: «Дайте мне сказать, в конце концов»
Минчанин, которого в Куропатах покусала активистка: «Не надо кусать людей, которые приехали в ресторан»
Экс-директора предприятия колонии будут судить за взятку. Речь о 200 тысячах евро
10 негласных правил в сексе


Реклама Обратная связь
PDF-выпуски  
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
reklama.gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY