Горит Чернобыль. Есть ли угроза радиации?

В Чернобыльской зоне горело двенадцать гектаров леса. Пожар всё ещё не потушен. Опасность в том, что горит площадь с очень высоким уровнем загрязнения.

Лес в зоне отчуждения горит со вчерашнего утра. Пожар потушить не получается, хотя в операции задействованы вертолеты, 35 единиц техники и 150 человек. Теперь площадь пожара – 2 гектара.

Радиационный фон в Беларуси остался в пределах нормы. Ветер не дует в сторону нашей страны – опасности распространения радиации отсутствует, сообщает МЧС Беларуси.

В Киеве и Чернигове всплеска радиации тоже нет. Но украинские экологи сомневаются в достоверности информации, сообщает Obozrevatel.com. Хотя, судя по всему, критичного всплеска радиации не произошло, измерения из разных источников не превышают допустимой нормы.

Представитель Атомпрофсоюза Николай Тетерин утверждает, что пожар представляет опасность только для пожарных и работников АЭС, но не для жителей городов. Масштаб пожара слишком мал, а радиоактивных веществ при пожарах высвобождается не так и много (период полураспада самых легко распространяющихся и вредных веществ, цезия и стронция – 30 лет).

Украинская полиция рассматривает три версии причины пожара: поджог, самовозгорание и техническая. Возбуждено уголовное дело по ч.1 статьи 245 УК Украины (Уничтожение или повреждение лесных массивов). Полицейские говорят, что очагов возгорания было много, но они расположены на одной дуге.

Пожары в Чернобыльской зоне происходят каждый год. Опасность пожара этого года в том, что горела область с высоким уровнем загрязнения.

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