Марадона госпитализирован в Колумбии

Бывший аргентинский футболист Диего Марадона доставлен в больницу в колумбийском городе Кали, где ему предстоит перенести операцию на колене.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на британскую газету The Sun.

Оперировать 57-летнего Марадону будет хирург Герман Очоа, который 17 лет назад уже проводил операцию на обоих коленях аргентинца. Отмечается, что Марадона четыре месяца страдал от боли в ногах. Он проведет в больнице от шести до восьми дней.

В мае нынешнего года Марадона был назначен председателем правления брестского «Динамо». Контракт аргентинца с клубом рассчитан на три года. Он будет заниматься вопросами стратегического развития клуба. К своим обязанностям он приступит после чемпионата мира в России.

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