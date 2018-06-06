Срочника из Печей отправили в колонию на три с половиной года

Суд Борисовского района 6 июня поставил точку в уголовном деле в отношении еще одного военнослужащего за совершение воинских преступлений.

Обвиняемый — заместитель командира взвода К. — признан виновным в принятии должностным лицом для себя материальных ценностей, предоставляемых исключительно в связи с занимаемым им должностным положением за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию, сообщает пресс-служба Верховного суда.

Сержант признан виновным в превышении власти и служебных полномочий, совершенном из корыстной и иной личной заинтересованности, повлекшем причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан, государственным и общественным.

Кроме того, обвиняемого признали виновным в превышении власти, сопряженном с насилием.

Также суд установил вину обвиняемого в нарушении правил несения внутренней службы лицом, входящим в суточный наряд части (кроме караула), повлекшем последствия, для предупреждения которых назначен данный наряд.

Обвиняемому К. назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима, с конфискацией имущества, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей, на срок 5 лет, с лишением воинского звания «сержант».