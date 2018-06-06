Цена победы: какая пенсия у ветеранов войны в Беларуси и в мире?

Руководство Беларуси использует тему Великой Отечественной войны в пропагандистской риторике. А как оно благодарит ветеранов войны?

Несмотря на приказ Лукашенко «не умирать раньше него», ветеранов становится все меньше. За последние четыре года их ряды поредели больше, чем в два с половиной раза – теперь их 8,5 тысяч на всю страну.

Государство выплачивает ветеранам войны пенсию вдвое больше средней – 550 рублей на человека. Много это или мало в мировых масштабах? Показываем в инфографике.

В Бресте 95-летнему ветерану подарили сухпаек с просроченным печеньем. Фотофакт