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Лица
06.06.2018
ТАСС
Королева Англии подарила на свадьбу внуку и его невесте королевский особняк

Экстравагантный свадебный подарок королевы Великобритании Елизаветы II принцу Гарри и Меган Маркл наконец-то назван.

Монархиня подарила внуку и его супруге из США средневековый особняк — York Cottage в королевском владении Сандрингем в графстве Норфолк, где находится один из самых любимых дворцов Ее Величества. Общая территория владения — 8 тыс. гектаров с примыкающим к дворцу садом в 24 га.

Фото The Giant Puffin at English Wikipedia

Новый дом молодоженов был построен для короля Великобритании и Ирландии Эдуарда VII (1841 — 1910), который передал его в 1893 году сыну — будущему королю Георгу V (1865 — 1936).

«Йоркский королевский дом сам по себе является памятником эксцентричности семьи, которая там жила», — приводит слова первой женщины на посту лорда-мэра лондонского Сити (1983−1984) леди Доналдсон газета Daily Express.

Королевский биограф Данкан Ларкомб, в свою очередь, напоминает о том, что в привычке королевы — дарить поместья. Монархиня подарила среднему сыну принцу Эндрю — Саннингхилл, старшему сыну, наследнику трона принцу Чарльзу — Беркхолл, а внуку принцу Уильяму и его супруге Кейт Миддлтон — Анмерхолл.

В настоящее время принц Гарри и Меган Маркл живут в Ноттингемском коттедже на территории Кенсингтонского дворца.

Невеста принца Гарри изменила слова свадебной клятвы: отказалась «подчиняться» мужу

 
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