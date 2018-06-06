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Общество
06.06.2018
Еврорадио
Милиция в Куропатах не разрешает активистам ставить палатки

В Куропатах милиция не разрешает активистам ставить палатки возле ресторана «Поедем, поедим». У защитников Куропат забрали уже две палатки, которые они пытались поставить.

Первую забрали при попытке поставить, вторая простояла около 10 минут.

Фото Еврорадио

Майор милиции подошел к Павлу Северинцу и заявил ему: «Палаток здесь не будет, понял?»

Фото Еврорадио

Милиционер в штатском задержал журналистку-фрилансера Екатерину Андрееву, которая делала сюжет о противостоянии в Куропатах. Также милиционеры пытались задержать журналистку Еврорадио Анастасию Бойко. Однако изучив аккредитацию, ей просто запретили снимать задержанную Андрееву в милицейской машине.

Нина Богинская говорит, что один из милиционеров ее послал на три буквы и толкнул.

Защитники Куропат выступают против открытия ресторана (известного ранее как «Бульбаш-Холл»), построенного возле места сталинских расстрелов.

 
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