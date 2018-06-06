Минчанин, которого в Куропатах покусала активистка: «Не надо кусать людей, которые приехали в ресторан»

5 июня планировалось открытие ресторана «Поедем, поедим». Это заведение, ранее носившее название «Бульбаш-Холл», находится в Куропатах, за несколько десятков метров от места массовых расстрелов.

Это возмутило общественность, поэтому активисты протестовали против открытия ресторана. Одна из протестующих, Наталья Горячко-Басалыга, даже укусила мужчину, который приехал в ресторан оформлять заказ. Впоследствии активисты назвали мужчину провокатором.

«Наша Нива» связалась с ним. Это 53-летний минчанин Олег Задорожный. В детстве он снимался в кино, сейчас, по его словам, работает страховым агентом.

— Я никакой не провокатор. Если кто-то так называл — их личное дело. Я скажу так — я приехал поесть, а поели меня, — возмущен Задорожный. — Этот ресторан я выбрал потому, что он рядом с моим домом. У меня день рождения 7 июня, я хотел заказать стол, посидеть с семьей, выпить сто грамм.

Расположение ресторана в Куропатах не беспокоит собеседника.

— Это нормально. Я белорус, мои корни из Скиделя. Мои предки издревле жили на той земле, имели хозяйство, свою землю. И я как белорус считаю, что настало время. Прошло событие, теперь развитие идет. Почему развитие должно останавливаться, если здесь [в Куропатах] гибли люди? — задается вопросом Задорожный. — У нас вся Беларусь в костях. И кости белорусов, и поляков, монгол, татар, немцев… И что, нам всем уйти с этой земли? Ведь она же вся покрыта костями несправедливо убиенных людей.

Что касается конфликта, говорит Задорожный, то он его не провоцировал:

— Я приехал поесть, а те люди стоят на проезжей части. Так пусть они отойдут в сторону и там выражают свои взгляды. Я не против!

Милицию, говорит он, вызвала сама Басалыга. Когда его опрашивали, Задорожный показал милиционерам укус.

Тот самый укус. Фото «Минск-Новости»

— Я поехал в травмпункт. Там мне сделали прививку от столбняка, так как повреждена кожа. Хотели делать прививку от бешенства, но сказали, что пока эту женщину не поймали и не взяли у нее анализ, то меня будут наблюдать. Если мне станет хуже, то начнут лечить от бешенства, — уверяет Задорожный.

Он считает, что Наталью Басалыгу необходимо наказать «в соответствии с законодательством».

— За свои действия надо отвечать! Я никого там не трогал! А она меня укусила! — возмущается Олег Задорожный. — Не надо кусать людей, которые приехали в ресторан. Ресторан есть ресторан. Его открыли, строили… И он должен работать на радость людям! Давайте же двигаться вперед, хватит быть там, сзади. Надо идти вперед!

Тем временем ресторан «Поедем, поедим» все же открылся — тайно и ночью.