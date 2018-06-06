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06.06.2018
250 детективов расследуют покушение на убийство Скрипалей

В Скотланд-Ярде заявили о продолжении расследования по делу об отравлении Скрипалей.

Полиция опросила уже около тысячи свидетелей и просмотрела более 4,5 тысяч часов записей с камер видеонаблюдения. Уточняется также, что полицейский Ник Бейли, пострадавший на месте происшествия, выздоравливает, но все еще не вернулся к работе. Напомним, Юлию Скрипаль выписали из больницы 9-го апреля, ее отец покинул госпиталь через 9 дней.

События в Солсбери 4 марта были беспрецедентными, они вызвали одно из крупнейших и наиболее сложных расследований британской контртеррористической полиции.

Как широко сообщалось, что Сергей Скрипаль, 66-летний британский гражданин, и его 33-летняя дочь Юлия, гражданка России, обнаруженные в 4.15 вечера без сознания на скамейке возле торгового центра Maltings в Солсбери, подверглись воздействию боевого нервно-паралитического вещества.

Оба провели несколько недель в больнице в критическом состоянии. К счастью, они оба теперь восстанавливаются после выписки из больницы — Сергей был выписан из больницы 18 мая, а Юлия чуть ранее — 9 апреля.

Детектив-сержант Ник Бэйли, сотрудник полиции Уилтшира, который был одним из первых, кто отреагировал на этот инцидент, также серьезно заболел после контакта с нервным агентом и был госпитализирован 6 марта. После того, как 22 марта он был выписан из больницы, Ник продолжал успешно восстанавливаться, но не работал.

За последние три месяца 250 детективов, взятых из полицейской сети по борьбе с терроризмом, были вовлечены в тщательное расследование покушения на убийство Скрипалей.

Сегодня в Солсбери остается около 100 сотрудников по борьбе с терроризмом. Они продолжают отбирать и оценивать все имеющиеся доказательства и следовать каждой возможной зацепке, чтобы выявить виновных.

На сегодняшний день в Солсбери было проведено 176 обысков, собрано более 900 показаний свидетелей.

Между тем сотрудники из национальной сети по борьбе с терроризмом вместе с коллегами, командированными из пяти служб, в том числе специалистами по идентификации изображений, уже просмотрели более 4000 часов материала с камер видеонаблюдения.

Сотрудники пытались определить всех пешеходов, велосипедистов и все транспортные средства, которые были в районе совершения преступления в то время. В общей сложности 14 000 автомобилей и 2500 пешеходов были оценены и отсортированы в соответствии с их важностью.

В ходе расследования было изъято более 2300 вещественных доказательств, из которых 851 хранится в Лаборатории обороны и техники из-за проблем с порчей доказательств. Детективы провели уже 190 исследований в лаборатории Porton Down.

Опрос по домам был завершен по 379 адресам, а офицеры распространяли листовки среди сотен домов.

Детективы продолжают фокусироваться на расспросах в районе проживания Скрипалей, где, как полагают, они впервые вступили в контакт с нервно-паралитическим веществом. Специалисты выявили самую высокую концентрацию нервного агента на входной двери их дома. Следы нервного агента были обнаружены также в некоторых других местах, где детективы работали в течение последних нескольких недель, но концентрация вещества была ниже, чем в доме Скрипалей.

Заместитель помощника комиссара Дин Хайдон, старший национальный координатор по борьбе с терроризмом, сказал:

— Понятно, что это очень необычный случай — как по своему масштабу, так и по сложности. С самого начала мы говорили, что это расследование займет некоторое время, поскольку мы строго следуем за доказательствам.

Мы продолжаем решать ряд уникальных и сложных вопросов в этом чрезвычайно сложном расследовании. Некоторые из наших зацепок были подсказаны представителями общественности, и я хотел бы поблагодарить жителей Солсбери за их помощь, поддержку и терпение. Город продолжает восстанавливаться после инцидента.

С таким тщательным и сложным исследованием я уверен, что публика отнесется с пониманием к тому, что по-прежнему существует ряд линий расследования, которые мы не можем обсуждать на данном этапе.

Я могу сказать, что команда, работающая над расследованием, по-прежнему полна решимости выяснить, что произошло, и продолжит следовать каждой возможной зацепке.

Наши запросы сосредоточены вокруг людей и транспортных средств, которые находились в непосредственной близости от адреса Скрипаля, и ведут к месту, где они заболели в Maltings. Мы просим любого, у кого может быть какая-то информация, или кто, возможно, видел или слышал что-то, даже незначительное — связаться с полицией по номеру 101.

В течение всего времени, контртеррористическая полиция тесно сотрудничала с полицией Уилтшира, коллегами, прикомандированные из других служб и целым ряом партнерских агентств, включая Public Health England, Defra и DSTL. В общей сложности 1230 офицеров из дополнительных 40 подразделений по всей стране были частью полицейского реагирования и вошли в состав кордонов, необходимых для города.

В интересах безопасности Сергея и Юлии мы не будем обсуждать какие-либо защитные или охранные меры, которые существуют.

Хронология событий:

14.40 в субботу 3 марта: Юлия прибывает в аэропорт Хитроу рейсом из России.

09.15 в воскресенье, 4 марта: Автомобиль Сергея видели в районе Лондон роуд, Черчилль-Уэй-Норт и Уилтон-роуд. 13.30: Автомобиль Сергея, как видно, съезжает с улицы Девизз-роуд, к центру города.

13.40: Сергей и Юля подъезжают на автостоянку Sainsbury на верхнем уровне в Maltings. В какой-то момент после этого они отправляются в паб Bishops Mill в центре города.

14.20: Обедают в ресторане Zizzi.

15.35: Они покидают ресторан Zizzi.

16.15: Службы экстренной помощи получают сообщения от прохожих и полиция в течение нескольких минут прибывает на место происшествия, где находит Сергея и Юлию на скамейке в парке рядом с рестораном.

 
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