Как читатели спортивных сайтов отреагировали на новость об открытии футбольной академии на родине Лукашенко – обзор мнений.

Коллаж by.tribuna.com

Брестское «Динамо» решило открыть филиал своей академии для подготовки молодых футболистов в Александрии. Новость об этом собрала множество комментариев на спортивных сайтах Беларуси. Предлагаем краткий обзор.

Форум «Трибуны»

Часть комментариев посвящена возможному шкловскому будущему Диего Марадоны:

«Домик Марадоне от местного колхоза уже поставили?»

«Ждем Диего на косьбе или уборке арбузов».

Некоторые комментаторы намекают на особый статус региона, где планируется открыть филиал академии:

«Богата тамошняя земля талантами, чего уж там».

Кто-то напоминает о ранее озвученных планах и прогнозирует развитие дальнейших событий:

«Ещё в год назад говорили, что откроют ещё две академии: одну в Могилевской области, другую в Брестской (вроде под Барановичами). В принципе – грамотно. Могилевская школа оттянет под себя молодняк Могилевской, Витебской, отчасти Гомельской областей. Барановичский филиал оттянет часть Гродненской, Минской, Гомельской и Брестской областей. Не все родители готовы отдать детей в школу в Брест, ведь для них это далеко, а, к примеру, из Слонима или Слуцка отправить в Барановичи не так и далеко».

Форум «Прессбола»

«Странно, что не в Брестской области, а на другом конце страны открывают».

«Кажется, кто-то устал от хоккея и решил поиграть в футбольного менеджера в реале. Вот вам для развития футбольная академия, и Марадона для Коли, а старший как раз с шейхами разными дружит – подходящее прикрытие».