Новое извержение вулкана Фуэго застало людей врасплох

В Гватемале продолжает извергаться вулкан Фуэго. Из-за мощных выбросов спасатели вынуждены прекратить поиск погибших.

По последним данным, после первого извержения в воскресенье погибли не менее 75 человек, 192 пропали без вести.

Новое извержение во вторник было неожиданным: Национальный институт сейсмологии Гватемалы прогнозировал, что в ближайшее время вулкан извергаться не будет.

Вулкан Фуэго извергается достаточно часто, но обычно извержения проходят без разрушительных последствий. На этот раз Фуэго в воскресенье, 3 июня, выбросил в атмосферу на высоту до десяти километров гигантское облако пепла.

Затем пепел начал оседать на склонах вулкана. Сформировались потоки вулканической породы, которые с высокой скоростью сошли на деревни, расположенные на склонах Фуэго.

Скорость движения потока достигала 700 километров в час, а температура внутри него - 700 градусов по Цельсию.

Населенный пункт Эль-Родео, оказавшийся на пути потоков пепла, был почти уничтожен, сообщает с места событий корреспондент Би-би-си Уилл Грант. К большому числу жертв привело то, что извержение произошло очень быстро, и местных жителей не успели предупредить.

В зоне, пострадавшей от извержения вулкана, живет около 1,7 миллиона человек.