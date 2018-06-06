Мнение: «Беларусь хочет в Болонский процесс, чтобы приманить иностранных студентов»

Почему Беларуси дали новую отсрочку по выполнению обязательств Дорожной карты Болонского процесса.

В 2015 году вступление Беларуси в Болонский процесс сопровождалось подписанием дорожной карты. В ней страна взяла на себя обязательства по реформированию системы высшего образования, чтобы максимально приблизить его к принципам Европейского пространства высшего образования. Спустя три года страна фактически не выполнила ни одного обещанного пункта, констатировал член Общественного Болонского комитета Владимир Дунаев во время дискуссии «Где Беларусь на карте Болонского процесса?».

Об этом же говорится в декларации Конференции министров по вопросам развития Европейского пространства высшего образования, которая прошла в Париже в мае. Страна только начала некоторые реформы, но еще есть весомые проблемы, которые предстоит преодолеть, отмечается в документе.

− При подготовке документа для саммита были высказаны разные точки зрения, в том числе достаточно радикальные. В частности, Европейский союз студентов предлагал приостановить членство Беларуси в Болонском процессе до того момента, когда страна покажет определенного рода прогресс, − рассказал Владимир Дунаев.

Основные требования, которые Беларусь должна была выполнить к 2018 году: перейти на трехступенчатое обучение «бакалавр — магистр — доктор»; создать новую систему рамки квалификаций; бесплатно выдавать приложения к диплому на английском языке; создать независимое агентство по качеству образования; уравнять финансовую поддержку студентов частных и государственных вузов; отменить распределение; развивать академическую мобильность студентов и преподавателей; предоставить автономию университетам; создать возможность регистрации студенческих организаций по заявительному, а не разрешительному принципу.

Продолжение статьи читайте здесь