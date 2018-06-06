«Обострение отношений между Польшей и Россией ничего хорошего Беларуси не сулит»

Военный эксперт Александр Алесин рассказал «Салідарнасці» о причинах проведения в нашей стране ряда военных учений.

По мнению аналитика, появление американской базы в Польше может резко изменить стратегическую ситуацию в Беларуси. Фото Reuters

Силовые ведомства страны в эти дни проводят ряд масштабных учебных мероприятий. Как сообщает пресс-служба КГБ, с 4 по 7 июня в Могилевской области проходят учения по проверке готовности государственных органов к реагированию и взаимодействию по ликвидации условного незаконного вооруженного формирования.

В мероприятиях участвуют подразделения КГБ, МВД, Госпогранкомитета, Вооруженных сил, МЧС и других государственных органов. Учения проводятся в рамках подготовки к обеспечению безопасности II Европейских игр, которые пройдут в Беларуси в 2019 году.

Одновременно, с 5 по 7 июня, на базе Минобороны проходит военно-деловая игра, в ходе которой, среди прочего, будут отработаны вопросы организации системы управления государством в период нарастания военной угрозы и в военное время.

Военный эксперт Александр Алесин в экспресс-комментарии «Салідарнасці» рассказал об актуальности подобных учений.

— Мы видим большое обострение между Россией и прибалтийскими государствами, и особенно Польшей. Планы Польши создать на своей территории постоянную американскую военную базу вызвали чрезвычайно резкую реакцию в Москве, — подчеркнул эксперт.

По его мнению, подобное развитие событий не сулит ничего хорошего нашей стране:

— Если в Польше появятся несколько сотен новых американских танков, сотни бронемашин и, возможно, десятки тысяч транспортных машин, то в нашем регионе резко изменится стратегическая ситуация.

Собеседник считает, что учения Минобороны могли быть запланированы ранее. Но не исключает и того, что время их проведения может указывать на сигнал белорусской стороны Польше о готовности выступить с ответной реакцией:

— Думаю, здесь может быть двоякое предназначение учений. С одной стороны, это плановые учения, потому что это хлеб военных, они обязаны отрабатывать действия на случай усиления военной угрозы. С другой, всякое учение — это сигнал сопредельной стороне о том, что мы не спим и готовы реагировать на любые ее действия.

Говоря об учениях силовиков в Могилевской области, эксперт пояснил:

— Во время ІІ Европейских игр к нам съедутся спортсмены и болельщики из государств, у которых, возможно, есть плохие отношения с государствами из Ближнего Востока. Это и Франция, и Германия, и Великобритания, и ряд других государств.

При этом собеседник «Салідарнасці» напомнил о серии терактов, произошедших в последние годы в городах ряда европейских государств.

— Нельзя отрицать такую возможность, что в отношение граждан этих государств кто-то попытается предпринять террористические действия на нашей территории. Мы помним ситуацию на мюнхенской олимпиаде, когда израильская спортивная делегация оказалась жертвой палестинских террористов. И спецслужбы Западной Германии оказались не готовы к этому.

В связи с этим учения силовиков Александр Алесин считает оправданным, поскольку страна, принимающая крупные спортивные состязания, обязана защитить от террористических угроз своих гостей.

— Кроме того, эти люди получают свои деньги за то, что всегда готовы отреагировать на любую угрозу, — подчеркнул эксперт.

По его словам, выбор Могилевской области в качестве площадки может быть обусловлен наличием необходимой инфраструктуры:

— Полагаю, что никаких специальных знаков в сторону какого-либо государства эти учения не несут.