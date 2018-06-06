Поручение дня. Какие вопросы решает вице-премьер Жарко

Очередная история об эффективности работы местных властей.

Заместитель премьер-министра Василий Жарко поручил проработать вопрос обустройства дополнительной железнодорожной остановки в Ивановском районе. Так вице-премьер отреагировал на обращение пенсионера из агрогородка Бродница во время выездного приема граждан, сообщает БЕЛТА.

Забота о людях — дело, безусловно, нужное. Но свежий пример с участием топ-чиновника снова вызывает вопросы. Еще не забылась история о том, как вице-пемьер Василий Жарко озаботился проблемой платных туалетов.

Должен ли руководитель столь высокого ранга заниматься подобными вопросами? Что мешает решать их местным властям?

Есть вопросы и к рядовым белорусам, которые предпочитают обращаться с подобными проблемами напрямую к вице-премьерам. Ведь есть и обратные примеры. В прошлом году житель Докшицкого района Кастусь Шиталь добился назначения остановок поездов №739 Минск – Полоцк и №740 Полоцк – Минск на станции Парафьяново, собрав подписи местных жителей в адрес руководства БЖД.