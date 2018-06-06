Обсуждается введение уголовной ответственности за недостоверную информацию

В том числе, когда ее источником является аноним, сообщил журналистам генеральный прокурор Александр Конюк.

Он уточнил, что речь идет не только об административной, но и уголовной ответственности. Генпрокурор не исключил и крупной материальной ответственности, сообщает БЕЛТА.

По словам Конюка, вопрос о регулировании интернета остро стоит и в странах Западной Европы, дополняет TUT.BY.

— В Германии штрафы чуть ли не в миллионы долларов за предоставление ложного контента. Мы должны говорить об этом, и прокуроры не должны допускать оскорбления. Иногда форумы — это грязь, — отметил он.