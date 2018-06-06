.
Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
Поручение дня. Какие вопросы решает вице-премьер Жарко
Обсуждается введение уголовной ответственности за недостоверную информацию
Спустя почти месяц после задержания уволен минский топ-чиновник Доморацкий
Армянский миллионер в доле с белоруской купили самую дорогую квартиру Минска
Помощнику Лукашенко, который «вел себя, как настоящий бандит», предъявлено обвинение
Чалый: «Прежде чем создавать IT-страну, нужно трансформировать госуправление»
Прогиб: брестское «Динамо» откроет филиал академии на родине Лукашенко
В пятницу по югу ожидается до +27°С
«Вы мне псуяце мой абед!» Наведніка рэстарацыі ўкусілі абаронцы Курапатаў
Как белорусы надеются избавиться от кредитного бремени
Сколько стоят билеты на матчи чемпионата мира по футболу в России у спекулянтов
В кабинете замминистра спорта и туризма есть автомат и винтовка. Фотофакт
Премьер Нидерландов вымыл пол в парламенте. Видеофакт
МВД проигнорировало требования белорусов убрать с сайта гомофобные заявления
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Белорусы – о дорожном сборе: «Впервые за 5 лет пройду техосмотр, если эту чушь отменят»
Яркий пример того, что нашей страной управляют крутые экономисты
Кого молодежь предпочитает Александру Лукашенко
«Если работающий человек покупает хлеб в магазине в кредит, ему нужно задуматься»
Средняя зарплата в апреле составила 921 рубль. Но белорусы завидуют украинцам

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Віктар Марціновіч: Навошта нам паўмільёна камер?
Як каля месца масавых расстрэлаў зьявіўся рэстаран
Как министр труда оценила размер пособия по безработице
«В постели с белорусом»: Выходит книга про особенности национального секса
Банкир Бабарико высмеял публикацию «Советской Белоруссии», посвященную ПВТ
Лучшего подарка российскому ТВ, чем «воскрешение» Бабченко невозможно представить
Батька и его госпрограммы
Почему заявления Лукашенко на погранзаставе вызывают вопросы и сомнения
Новый глава БРСМ рискует потерять организацию
Почему в истории с задержанием помощника Лукашенко меньше всего думается про коррупцию
5 фактов о Ровнейко – помощнике президента, задержанном за взятку в 200 тысяч долларов
Пушкін: «Надакучыла на Дзень Волі трапляць у турму»
Как Сталин расправился с инвалидами войны
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Белорусская топ-модель: из Канн – в Раков
Сотні вернікаў прынялі ўдзел у працэсіі Божага Цела ў Гродне
Активисты начинают круглосуточную акцию в Куропатах в знак протеста против открытия ресторана
На минской заправке продают мясо почти по 100 рублей за кило
Как бывшая жена Путина зарабатывает и тратит деньги после развода
Нескучная весна: столетие БНР и хоккейный облом
Сара едет. На Бали!
Город, где об изображение Путина вытирают ноги
Папарацци подсмотрели за отдыхом звезды эротических календарей Келли Брук
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Скандалы
06.06.2018
Станислав Шаршуков, TUT.BY
Спустя почти месяц после задержания уволен минский топ-чиновник Доморацкий

На днях уволен начальник главного управления потребительского рынка Андрей Доморацкий. Это произошло почти через месяц после его задержания.

До вчерашнего дня на сайте ГУПР Андрей Доморацкий значился начальником этой структуры. Но во второй половине дня его фамилия пропала с ресурса.

Как стало известно TUT.BY, 4 июня с Доморацким расторгли контракт на основании п. 6.15 декрета президента № 5 «Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам организаций».

В частности, трудовые отношения были прекращены из-за «нарушения работником, являющимся государственным должностным лицом, письменного обязательства по соблюдению ограничений, предусмотренных законодательством о борьбе с коррупцией». Согласно декрету, это признается дискредитирующим обстоятельством.

7 фактов о задержанном минском чиновнике Доморацком

Напомним, 7 мая Андрея Доморацкого задержал Следственный комитет по подозрению злоупотреблении служебными полномочиями, повлекшем причинение существенного вреда государственным интересам. Возбуждено уголовное дело.

Доморацкий до сентября 2017 года занимал пост зампреда Мингорисполкома — курировал торговлю. Публично чиновник запомнился на этой должности в числе прочего прогрессивными решениями: уделял внимание развитию белорусской кухни, критиковал излишний контроль за общепитом. Он также отменил собственное решение избавиться от палаток с фруктами, после того как минчане стали высказывать недовольство в интернете.

Но в связи с оптимизацией госаппарата его должность сократили, и Доморацкий стал начальником главного управления потребительского рынка Мингорисполкома. На новом посту Доморацкий был активен. В числе прочего задумал реконструкцию торгового центра «Столица», начал реформировать систему школьного питания, а также планировал изменить формат новогодних ярмарок в Минске.

Напомним, предыдущего начальника главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Сергея Барисевича в апреле 2017 года задержал КГБ по подозрению в коррупции. Суда над ним еще не было.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:1)
Главное
Клубничные «короли» в сезон спят по четыре часа: «Короли во Дворце живут»
Каким был преступный мир Минска 100 лет назад
Путин на двух языках просит не перебивать его: «Дайте мне сказать, в конце концов»
Кто виноват, что мы не с вами? Письмо европейцам
«Если работающий человек покупает хлеб в магазине в кредит, ему нужно задуматься»
Ефремов: «Не алкоголик, а жизнерадостный пьяница»


Реклама Обратная связь
PDF-выпуски  
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
reklama.gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY