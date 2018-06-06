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В мире
06.06.2018
Салiдарнасць
Путин на двух языках просит не перебивать его: «Дайте мне сказать, в конце концов»

Так выглядит журналистика по-австрийски.

Австрия стала первой страной, которую Владимир Путин посетил после вступления в должность президента России на четвертый срок. Как отмечает Радио Свобода, ехать в Вену 5 июня Путину, по идее, было легко и приятно. В составе нынешнего австрийского правительства – Партия свободы, одна из наиболее прокремлевских политических сил Европы, а канцлер Себастьян Курц, хоть к ней и не принадлежит, но тоже высказывался за замену санкций против России некой более гибкой системой.

Однако накануне визита другой австриец испортил Путину настроение: президент России дал интервью Армину Вольфу, корреспонденту телеканала ORF.

Журналист затерзал высокого гостя неприятными вопросами и не стеснялся перебивать собеседника, когда ему требовалось что-то уточнить или указать на несостыковки в аргументации.

«Дайте мне сказать, в конце концов», —даже обратился на двух языках глава РФ с просьбой не перебивать его. Квинтэссенция «трудного разговора» в 15 секундах, подписывает это видео Telegram-канал «Пул №3».

 
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