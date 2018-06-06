Ефремов: «Не алкоголик, а жизнерадостный пьяница»

Известный актер, заслуженный артист России Михаил Ефремов стал очередным гостем видеоблогера Юрия Дудя.

Темой большого интервью, размещенного на канале «вДудь» на YouTube, стала жизнь в современной России, Крымский мост, ошибка президента Владимира Путина, творчество актера и его пристрастие к горячительным напиткам, отмечает newsru.com.

В числе прочего популярный блогер, отметив, что они подошли к «самой важной» части интервью, спросил актера: «Михаил Олегович, вы бухаете?»

— Я подбухиваю, так бы я сказал, — ответил Ефремов, подчеркнув, что у него никогда не было запоев, так как больше двух дней он в принципе пить не может, поскольку организм травится.

— Жестко не бухаю, потому что работы много, — сообщил артист и заметил, что не любит работать «в поддатом состоянии».

Дудь также спросил, было ли употребление алкоголя для Ефремова проблемой в определенных моментах. Актер ответил, что да, и таких случаев было несколько, но вспоминать о них ему не хотелось бы. Он себя охарактеризовал так: «Не алкоголик, а жизнерадостный пьяница».

Перейдя на политические темы, интервьюер поинтересовался у Ефремова, как тот оценивает политическую ситуацию в стране.

По мнению актера, который открыто не восторгается курсом президента РФ Владимира Путина, Россия совершила ошибку с Крымским полуостровом. Ефремов сказал, что следовало бы «попробовать по-другому»:

— Потому что так мы уже ходили много раз, этим путем милитаристским. Никогда он к хорошему не приводил. Я прекрасно понимаю, сколько у него забот. И, может быть, он уже и сам не рад, что это сделал. Но я считаю, что президент ядерной державы не должен совершать столь резких телодвижений, как было с Крымом.

Ефремов предложил способ решения крымского вопроса. Он заявил, что следует либо бесплатно поставлять газ Киеву, либо отдать украинцам право взимать плату за проезд по Крымскому мосту:

— Они счастливы будут. И может быть, Крым простят. С Крымом, мне кажется, надо разбираться с Украиной именно деньгами. Если Украине посылать газ бесплатно 10-15 лет, то вполне можно договориться. А они поднимутся на этом.

Заслуженный артист России также признался, что считает распад СССР лучшим событием в истории страны и благодарен за это первому и последнему президенту Советского Союза Михаилу Горбачеву.

В заключение своей мысли он посетовал на то, что российское общество больно «милитаристским угаром».

Ефремов также назвал одним из главных недостатков россиян излишнюю наивность. Он напомнил о различных аферах, на удочку которых попадались доверчивые граждане.

Впрочем, Михаил Ефремов признался, что, разумеется, и сам является носителем всех перечисленных «народных» качеств. Однако, в отличие от многих других, ему жить проще в силу наличия возможности творческого осмысления происходящего вокруг.