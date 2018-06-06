Чалый: «Прежде чем создавать IT-страну, нужно трансформировать госуправление»

Экономист рассказал об опыте Великобритании, которым может воспользоваться Беларусь.

Экономист Сергей Чалый вернулся к теме IT-страны и которотко пояснил порталу TUT.BY, почему государство должно начать трансформацию с себя, не ожидая отклика от экономики.

— Проблема нашего IT — пока это довольно инородное тело в нашей экономике. Все, чем может похвастаться сам IT-сектор, как вы видели многократно, главным успехом называется то, что здесь же люди получают зарплаты, они же что-то тратят. И мы видим, как растет сектор услуг, от барбершопов до баров крафтового пива. Но настоящего спроса экономика не генерирует на инновации, — подчеркнул эксперт.

Причину этого экономист видит в проблеме неэффективности старой и во многом еще советской модели экономики.

По словам Чалого, прямо сейчас госорганы сталкиваются с проблемой невозможности работы единой базы данных на всех трудоспособных граждан.

Эксперт предлагает использовать опыт Великобритании — мирового лидера в области цифровой трансформации правительства.

— Сутью идеи, которая у них называется «Государство как платформа», является создание интегрированных баз данных, которые в дальнейшем могут быть использованы системами государственного управления и любым бизнесом. И одновременно эти системы создают интерфейсный уровень, то, что мы называли «одним окном». Это предоставление услуг, причем не только по запросу, но и проактивно, постоянно сопровождая человека от рождения до смерти.

Экономист убежден, что в интересах бизнеса, IT, граждан и государства начать цифровую трансформацию правительства. И это будет автоматически создавать как спрос на услуги IT, так и возможность монетизации создаваемых сервисов:

— И по-прежнему я настаиваю на том, что прежде чем сама экономика начнет генерировать спрос на такого рода инновации, начать государство должно с себя.