Прогиб: брестское «Динамо» откроет филиал академии на родине Лукашенко

Брестское «Динамо» решило открыть филиал своей академии, чтобы готовить молодых футболистов. И где бы вы думали он появится?

Может быть, в Барановичах или Пинске? Или клуб задумал экспансию в другие областные центры? Нет, филиал откроется в поселке с численностью населения около 1000 человек.

Ларчик открывается просто. Название поселка – Александрия. На малой родине нынешнего главы Беларуси уже много чего есть, а скоро будет еще и филиал футбольной академии.

Брестское «Динамо» в последнее время отличилось приглашением на пост председателя правления Диего Марадоны. Можно прогнозировать, что знаменитый аргентинец во время визита в Беларусь не преминет посетить Александрию и встретиться с Александром Лукашенко.

Так что, открытие в поселке филиала – беспроигрышный вариант для клуба с точки зрения демонстрации лояльности главе государства. А вот в национальном чемпионате у «Динамо» дела идут не очень: несмотря на огромные, по меркам белорусского футбола, финансовые вливания, команда после трети дистанции занимает лишь 8-е место, одержав всего 2 победы в 10 матчах.