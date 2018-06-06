В пятницу по югу ожидается до +27°С

Прогноз погоды на ближайшие дни.

6 июня ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах по северо-востоку небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северо-западный порывистый. Температура воздуха во второй половине дня температура повысится до +14..+20°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает сайт Гидрометцентра.

7 июня без осадков. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха минимальная ночью +2..+8°С, в отдельных районах на почве слабые заморозки до 0..-2°С; максимальная температура днем +18..+24°С.

8 июня преимущественно без осадков, лишь утром и днем по северу и северо-востоку страны пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западный, юго-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +5..+11°С, максимальная днем от +19°С по северу до +27°С по югу страны.