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Экономика
06.06.2018
Наталья Колесниченко, Завтра твоей страны
Как белорусы надеются избавиться от кредитного бремени

На что уходят взятые кредиты, и кому от этого плохо.

По данным Нацбанка, задолженность граждан по кредитам перед банками превысила 9,75 миллиардов рублей, просроченная задолженность в мае равнялась почти 47 миллионам рублей.

В увеличившемся спросе на банковские финансы проявляется склонность белорусов верить в то, что как бы ни было плохо сейчас, в будущем жить станет лучше, отмечает политолог, директор Центра европейской трансформации Андрей Егоров. Видя возможности, в том числе в получении кредитов, несмотря на невысокий уровень жизни и минимальное количество остающихся свободных средств, люди готовы их тратить на оплату кредитов на покупку квартиры, товары долгосрочного пользования.

− Рассчитывают, что в будущем улучшение финансового состояния позволит справиться с выплатой теперешних кредитов. Такой оптимизм типичен для белорусов. Пережив много кризисов, например, когда сначала люди брали дорогие кредиты, а «благодаря» обвалу рубля, возвращали уже дешевые, они понимают, что может произойти случайное событие, которое избавит от бремени долга, − объясняет эксперт.

Иосуб: «Если работающий человек покупает хлеб в магазине в кредит, ему нужно задуматься»

Разного рода экономические катаклизмы и чрезмерный патернализм государства развили у белорусов гражданскую и социальную безответственность.

— Если бы население думало, что экономическая ситуация будет ухудшаться или как минимум останется нынешней, то оно с большей осторожностью брало бы на себя обязательства перед банками, — говорит эксперт.

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