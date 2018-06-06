Клубничные «короли» в сезон спят по четыре часа: «Короли во Дворце живут»

Чтобы заработать на отдых, жители белорусского Полесья берут отпуск.

Семейная пара Ирина и Андрей продают клубнику на слуцком рынке.

— Мы встаем в четыре утра, чтобы занять лучшее место, — рассказали они «Салідарнасці».

На минской Комаровке цены на ягоду выше, но и конкуренция за место более высокая. Кроме того, ехать дольше — плюс 100 километров. Поэтому супруги приезжают торговать в Слуцк.

Ирина работает продавцом у частника. В клубничный сезон она договаривается с нанимателем на отпуск. По ее словам, многие жители Лунинца берут отпуск в это время.

Андрей рассказывает, что во время сбора урожая клубники они спят по четыре часа в сутки.

На вопрос о том, как живут клубничные «короли», пара смеется:

— Короли у нас во Дворце живут.

Деревня со сказочным названием Дворец — центр, куда приезжают перекупщики клубники.

На вопрос, сколько можно заработать на ягоде, которую жители Полесья называют «красным золотом», собеседники шутят:

— Кто ж вам правду скажет?

Ирина и Андрей планируют потратить заработанное в клубничный сезон на отдых. Например, поездку к морю.

Через несколько дней Ирина приезжает на рынок с мамой – у мужа нет отпуска на весь сезон

Эта семья не единственная, кто приезжает на слуцкий рынок торговать клубникой, которую местные хорошо берут — своя ягода еще не созрела.

Николай из Лунинца говорит, что в их районе на клубнике не зарабатывает разве что ленивый. У мужчины трое взрослых детей и внуки. Для них это семейный бизнес. На рынок Николай приехал с невесткой, которая помогает торговать.

— Мы не сдаем клубнику «перекупам», потому что у нас небольшие участки. Нам выгоднее самим продавать, — говорит он.

Лунинчанин не помнит, сколько стоила ягода в прошлом сезоне. В нынешнем, по его словам, большой урожай, а это значит — цена на ягоду будет снижаться.

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Накануне белорусскую и польскую клубнику на овощном рынке Ждановичей продавали по 2-2.80 рублей за килограмм.