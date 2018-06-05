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Лица
05.06.2018
Экс-«ВИА Гра» станцевала тверк на последнем месяце беременности

Светлана Лобода опубликовала в своем Instagram тизер нового клипа на песню Superstar.

Видео набрало более двух миллионов просмотров и вызвало бурю обсуждений (и осуждений!) интернет-пользователей.

Светлана Лобода

Певица снимала клип на девятом месяце беременности. Поклонников Светланы возмутило то, что в ролике она исполняет тверк — очень активный танец, сопровождающийся интенсивными движениями бедер, ягодиц и живота, пишет Сплетник.

Во-первых, как посчитала общественность, для ребенка это могло оказаться небезопасным, а во-вторых, по мнению большинства, выглядит это совсем не эстетично.

Певица в подписи к ролику отшутилась, что во время съемок клипа ни одна актриса не пострадала.

Фото из Instagram Светланы Лободы

35-летняя Светлана Лобода недавно родила дочь в одной из клиник Лос-Анджелеса.

 
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