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Общество
05.06.2018
Алексей Карпеко, Еврорадио
Правильно ли задерживать людей за «нетрезвое состояние» на барной улице?

На выходных 2 и 3 июня на улице Зыбицкой милиция массово задерживала людей рядом с барами.

Основанием для задержания было нахождение в общественном месте в нетрезвом состоянии или распитие алкоголя вне кафе и летних террас. Это уже не первый раз, когда милиция устраивает рейды на «главной тусовочной улице» Минска.

Фото bdz.by

Официальная позиция милиции по этому поводу проста: ничего особенного не случилось. Были жалобы на поведение пьяных людей - милиционеры и ОМОНовцы «отработали» улицу. Было задержано несколько десятков человек (точное количество умалчивается), которые распивали алкоголь вне баров и летних террас на улице и на набережной, а также на тех, кто был пьяным в общественном месте.

Милиция обещает, что и дальше будет следить за порядком на улице Зыбицкой. А все ради того, чтобы, по их мнению, обеспечить гражданам достойный отдых и комфортное времяпрепровождение.

А это значит, что посетители баров на Зыбицкой могут стать постоянными клиентами РОВД Центрального района. На всех задержанных составили протоколы за распитие алкоголя или появление в общественном месте пьяными.

Однако насколько правильно задерживать на «барной» улицы человека, который естественно вышел из бара подвыпивший?

В кодексе об административных правонарушениях в статье 17.3 части 2 прописано, что задержать могут, когда пьяным вышел на улицу в виде, который «оскорбляет человеческое достоинство и нравственность». Однако, что это значит? И кто определяет, в каком ты состоянии?

А определяется это органом, ведущим административный процесс. То есть милиционерами.

Пресс-секретарь УВД Минской области Евгений Сачек еще в январе рассказал Еврорадио, что количество промилле в крови не так важно. Больше внимания уделяется внешнему виду и поведению:

Еврорадио: Если задерживают человека в состоянии алкогольного опьянения его обязательно отвозят на медицинский осмотр?

Пресс-секретарь Евгений Сачек: Да, безусловно, если его задерживают именно за это, то должна быть доказательная база, нужно установить, что он находится в состоянии алкогольного опьянения. Бывают различные виды анализов - главное установить его физическое состояние.

Еврорадио: Вот если ты за рулем, то есть ограничение в 0,3 промилле. А есть какие-то ограничения, если ты в общественном месте?

Пресс-секретарь Евгений Сачек: Не готов сходу ответить. Но, честно говоря, не слышал о конкретных нормах. Здесь важнее то, как человек себя ведет.

Еврорадио: На какое поведение сотрудники милиции будут обращать внимание?

Пресс-секретарь Евгений Сачек: Первое — если человек не ориентируется в окружающем пространстве. Второе — если он ведет себя вызывающе: матерится, пристает к гражданам, сквернословит. Третье — внешний вид, который может оскорбить граждан: неопрятный, в грязи. Четвертое — неадекватное поведение и излишняя агрессия.

Если с милицией все понятно, то что о массовых задержаниях на Зыбицкой думают правозащитники? Не беспокоит ли их, что правоохранительные органы могут злоупотреблять законом?

Правозащитник Гарри Погоняйло считает, что задержание пьяных проходит в рамках закона, если они нарушают общественный порядок и общепризнанную мораль:

— Если они действительно были в пьяном виде и в таком виде, что нарушали общественный порядок и мораль. Например, до поросячьего визга напившись. То, конечно, они могут быть задержаны. У нас же действуют такие законы.

Если милиция сама решает, в каком состоянии человек, то законом можно легко злоупотреблять. Гарри Погоняйло советует людям в таком случае «не нарываться».

— Злоупотребить можно любым законом. И если сотрудники милиции не придерживаются рамок допустимого поведения к задержанным и пытаются привлечь к ответственности, злоупотребляют положением, применяют силу и брутально себя ведут, то это одно дело. Но и граждане не должны, как говорят — нарываться.

В мае 2018 года в Бресте двух человек задержали на выходе из кафе за пребывание пьяными в общественном месте. Их забрали в опорный пункт. Во время составления протоколов избили. Старшего сержанта милиции Олега Самарчука обвинили в превышении власти и служебных полномочий, сопряженном с насилием и применением спецсредств. 24 мая его осудили на шесть лет лишения свободы в колонии усиленного режима.

В итоге получается, что выпивая на Зыбицкой и прогуливаясь от бара к бару, ты можешь проходить через их фейсконтроль и быть приемлемой публикой, но для милиции ты уже «нетрезвый в общественном месте», который не ориентируется в окружающем пространстве, матерится и выглядит неряшливо?

 
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