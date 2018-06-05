Премьер Нидерландов вымыл пол в парламенте. Видеофакт

Политик проходил через турникет на входе в парламент, зацепился за аппарат и разлил кофе со сливками, который был у него собой в бумажном стакане.

Происшествие ничуть не расстроило Рютте, но всех удивило то, что произошло после. Когда охрана пригласила уборщиков, чтобы ликвидировать лужу, премьер сам взял швабру и убрал за собой, сообщает Настоящее Время.

Свидетели сообщили, что политик не сразу догадался, что швабру можно отрегулировать по высоте под свой рост. Но в итоге премьеру все-таки удалось вытереть кофе с пола. Отдельно он вытер салфеткой брызги, которые попали на турникет.