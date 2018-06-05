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Скандалы
05.06.2018
Алена Антонова
МВД проигнорировало требования белорусов убрать с сайта гомофобные заявления

Ведомство Шуневича ответило на обращение граждан, которые увидели в заявлениях министерства оскорбления и разжигание вражды в отношении ЛГБТ-сообщества.

В конце мая МВД высказало сожаление по поводу вывешенного в Международный день борьбы с гомофобией над посольством Великобритании радужного флага – интернационального символа сообщества лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров, а также движения в поддержку прав человека в их отношении.

«ЛГБТ-сообщество, и вся эта борьба за «свои права», и сам день сообщества – всего лишь подделка! – заявили представители МВД на сайте министерства. …Мы – за подлинное, они не пройдут!»

1830 белорусов подписались под петицией с требованиями проверить законность подобных высказываний, убрать данный материал с сайта и воздержаться впредь от комментариев подобного содержания. Петицию отправили в МВД и Генпрокуратуру.

Авторы обращения обратили внимание на то, что люди ЛГБТК + имеют такой же равноправный статус, как и другие граждане, сексуальная ориентация является собственным делом человека, за которую не предусмотрено правовой ответственности.

Также МВД напомнили, что органы внутренних дел работают за налоги граждан Беларуси и в их интересах. Нигде в законодательстве не закреплено право органов внутренних дел выступать с идеологическими комментариями и давать неправовые оценки отдельным ситуациям.

По мнению авторов петиции, фраза «Мы – за подлинное, они не пройдут» может выступать как угроза и призыв за насильственных дневной в отношении ЛГБТК + людей.

5 июня авторы петиции получили ответ МВД за подписью начальника управления Г.Г.Евчара.

В ответе говорится о том, что «в соответствии с законодательством органы внутренних дел защищают жизнь, здоровье, честь и достоинство граждан от преступных и других противоправных посягательств независимо от гражданства, социального, имущественного и иного положения, расовой и национальной принадлежности, пола, возраста, образования и языка, отношения к религии, политических и других убеждений и др.».

Отмечается, что позиция ведомства по вопросам, которые интересуют заявителей, отражена в интервью министра внутренних дел Шуневича, размещенном на официальном YouTube-канале.

В интервью глава МВД, в частности заявил, что демонстрация флага является «пропагандой того образа жизни, который нам неприемлем».

— Проблема проникновения в наше общество всех несвойственных, противоестественных и иных деструктивных особенностей, идеологий и т.д., безусловно, происходит. И больших иммунитетов у нас, к сожалению сегодня, кроме нашей истории и религии, нет, — заявил Шуневич.

Таким образом, МВД проигнорировало требования белорусов убрать с сайта гомофобные заявления, и более того, не признало незаконными подобные высказывания. Фрагмент интервью Шуневича свидетельствует о том, что отношение к ЛГБТ-сообществу в МВД формирует министр внутренних дел, который ставит знак равенства между правами людей гомосексуальной ориентации и деструктивной идеологией.

 
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