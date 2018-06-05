.
Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
Брал деньгами и банкетами. За что будут судить экс-руководителя «Могилевдрева»
Полковник полиции собирался купить пост главы МВД Дагестана за два миллиона долларов
Сидорский про очередную «молочную войну»: «Ни у кого нет права останавливать целые отрасли»
Минтранс считает необходимым отвязать уплату дорожного сбора от техосмотра
Сколько еще Беларусь сможет извлекать выгоду из дешевой российской нефти
Адміністрацыя рэстарацыі «Поедем поедим»: «Мы абавязкова адкрыемся»
За сколько выставили на продажу культовый минский магазин «Центральный»?
Синоптики объявили оранжевый уровень опасности: ожидается ветер и гроза
Средняя зарплата в апреле составила 921 рубль. Но белорусы завидуют украинцам
«Россельхознадзор» запрещает: белорусское молоко вновь оказалось небезопасным
Врачам в США удалось вылечить рак груди в терминальной стадии
Дороги в Латвии оказались хуже, чем в Гондурасе и Эфиопии
Запалкі са Сталіным ад «Барысаўдрэў» і жорсткі адказ Міхеева
«В постели с белорусом»: Выходит книга про особенности национального секса
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Почему дача убивает
Як Лукашэнку адкрылі шлях да прэзідэнцкага крэсла
Кого молодежь предпочитает Александру Лукашенко
«Происходящее в Грузии обязательно коснется всех стран с авторитарными режимами»
Русы ўзяў на будаўніцтва дома ў Драздах рублёвы крэдыт на $ 75 тысяч

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Банкир Бабарико высмеял публикацию «Советской Белоруссии», посвященную ПВТ
Лучшего подарка российскому ТВ, чем «воскрешение» Бабченко невозможно представить
Что решили отслеживать власти с помощью единой системы мониторинга?
Батька и его госпрограммы
Почему заявления Лукашенко на погранзаставе вызывают вопросы и сомнения
Новый глава БРСМ рискует потерять организацию
Почему в истории с задержанием помощника Лукашенко меньше всего думается про коррупцию
Экономист о cнижении цен: «Разовый приятный сюрприз»
«Сколько я «поднял» за ночь работы в Uber»: рассказ водителя
5 фактов о Ровнейко – помощнике президента, задержанном за взятку в 200 тысяч долларов
Пушкін: «Надакучыла на Дзень Волі трапляць у турму»
Как Сталин расправился с инвалидами войны
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Сотні вернікаў прынялі ўдзел у працэсіі Божага Цела ў Гродне
Активисты начинают круглосуточную акцию в Куропатах в знак протеста против открытия ресторана
На минской заправке продают мясо почти по 100 рублей за кило
Как бывшая жена Путина зарабатывает и тратит деньги после развода
Нескучная весна: столетие БНР и хоккейный облом
Сара едет. На Бали!
Город, где об изображение Путина вытирают ноги
Папарацци подсмотрели за отдыхом звезды эротических календарей Келли Брук
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
В мире
05.06.2018
Полковник полиции собирался купить пост главы МВД Дагестана за два миллиона долларов

Офицер уже задержан. Правоохранительные органы начали служебную проверку.

Высокопоставленного офицера Магомеда Хизриева задержали в московском аэропорту после рейса из Дагестана, рассказал источник Интерфакса, не уточнив, в рамках какого дела проводились оперативно-следственные действия.

По сведениям газеты КоммерсантЪ, начальника оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД республики задержали в одном из зданий министерства в столице. Никакой необходимости силового захвата не было. Оперативники подошли к полковнику, когда он что-то в одиночестве писал в кабинете, объявили, что он задержан, а в отношении него возбуждено уголовное дело. У него отобрали документы и увели.

Офицеру вменяют дачу взятки. За 2 миллиона долларов через длинную цепочку посредников он пытался согласовать назначение на должность главы МВД по Дагестану. Деньги предполагалось занести кому-то из руководства Главного управления собственной безопасности, объяснил собеседник издания. Задержанный и его представители ситуацию не комментировали.

Накануне Кремль опубликовал распоряжении о сверхсрочном продлении контракта действующего главы МВД Дагшестана. Абдурашиду Магомедову сейчас 61 год.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:1)
Главное
Яркий пример того, что нашей страной управляют крутые экономисты
Крушение советского «Титаника»
«Каждому чиновнику надо неделю побыть простым работягой»
Легендарный вратарь: вылет сборной Беларуси – это позор
На поддержку безработных в Беларуси «требуется четверть миллиарда долларов в год»
Врачам в США удалось вылечить рак груди в терминальной стадии


Реклама Обратная связь
PDF-выпуски  
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
reklama.gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY