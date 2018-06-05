Белорусы – о дорожном сборе: «Впервые за 5 лет пройду техосмотр, если эту чушь отменят»

Минтранс предложил отвязать уплату сбора от прохождения техосмотра. Байнет отреагировал.

По словам министра транспорта и коммуникаций Анатолия Сивака, министерство «считает необходимым отвязать уплату дорожного сбора от процедуры прохождения гостехосмотра».

Нововведение может быть реализовано, начиная с первого квартала 2019 года, если его поддержит Минфин. Очевидно, таким образом чиновники планируют увеличить число желающих пройти процедуру техосмотра автомобиля.

Белорусские интернет-пользователи в целом позитивно оценили предложение чиновника, упомянув при этом, что такое решение нужно было принять намного раньше.

«Из-за жадности и бездонных карманов чиновников половина Беларуси сейчас не проходит техосмотр», – пишут пользователи дискуссионной площадки talks.by.

«Нужно заложить этот налог в цену бензина: больше ездишь – больше платишь и не говорить, что у нас самый дешевый бензин в мире».

«Отвязать надо чиновников, а этот побор – отметить! В цене бензина уже все включено, хватит доить граждан и облагать оброками».

«Впервые за 5 лет пройду техосмотр, если эту чушь отменят».

«Как же это характерно для белорусского государства: создать проблему на пустом месте, а затем героически её преодолевать. И ведь за создание проблемы и за ее последующее героическое решение, кто-то в конечном итоге получит немаленькую зарплату».