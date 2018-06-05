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Экономика
05.06.2018
Сидорский про очередную «молочную войну»: «Ни у кого нет права останавливать целые отрасли»

И пообещал завтра быть в Москве и во всем разобраться.

Очередное ограничение на ввоз белорусской молочной продукции в Россию, это «мнение одного-двух человек, которые в Россельхознадзоре проводят собственную политику», заявил TUT.BY член коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу коллегии Сергей Сидорский.

— Мы подписали все документы и „дорожную карту“, чтобы урегулировать эту проблему. Но сегодня в связи со сменой правительства в России большая часть обязательств не выполняется, хотя Беларусь свою часть свято исполняет. И ожидает, что в ближайшее время новое руководство (отраслевое — Прим. ред.) тоже будет следовать этим договоренностям, — сообщил Сидорский.

Сидорский рассказал, что о принятом Россельхознадзором решении узнал только вчера вечером, но в итоге так и не смог получить ответ — кто его принял.

— Нет ни у кого права останавливать целые отрасли и подотрасли. Завтра буду в Москве, буду разбираться, — заверил министр.

Как сообщалось, Россия заявила о введении с 6 июня временных ограничений на поставки белорусской молочной продукции.

 
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