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Фотожабы: Лицо Маска, когда он узнал о планах Семашко
«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных актуальным событиям в Беларуси и мире.
На сколько Семашко забегает вперед с электромобилями
После задержания за взятку помощника президента Лукашенко проанонсировал новые громкие коррупционные разоблачения
«Россельхознадзор» запрещает: белорусское молоко вновь оказалось небезопасным
На барановичском стадионе пасутся верблюды. Фотофакт
Лето, ах лето
Как «Россия» прифотожабила Киму улыбку
СМИ России сообщают, что часть денег из 9 миллиардов российских рублей, изъятых у полковника Захарченко, неизвестным образом пропали
РПЦ получила лицензию от Банка России на осуществление ряда банковских услуг на всей территории страны. Среди основных направлений – депозиты, кредитование
Выборам мэра Москвы посвящается
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«Сфоткал горячую воду, пока она есть»
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