Фотожабы: Лицо Маска, когда он узнал о планах Семашко

«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных актуальным событиям в Беларуси и мире.

На сколько Семашко забегает вперед с электромобилями

После задержания за взятку помощника президента Лукашенко проанонсировал новые громкие коррупционные разоблачения

«Россельхознадзор» запрещает: белорусское молоко вновь оказалось небезопасным

На барановичском стадионе пасутся верблюды. Фотофакт

Лето, ах лето

Как «Россия» прифотожабила Киму улыбку

СМИ России сообщают, что часть денег из 9 миллиардов российских рублей, изъятых у полковника Захарченко, неизвестным образом пропали

РПЦ получила лицензию от Банка России на осуществление ряда банковских услуг на всей территории страны. Среди основных направлений – депозиты, кредитование

Выборам мэра Москвы посвящается

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«Сфоткал горячую воду, пока она есть»