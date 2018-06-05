Минтранс считает необходимым отвязать уплату дорожного сбора от техосмотра

«Нам нужно сделать все, чтобы игнорирования техосмотра не было».

Такое мнение в интервью БЕЛТА высказал министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак.

— Наша позиция — отвязать уплату пошлины от прохождения процедуры технического осмотра. Пока в имеющихся проектах на данный момент она поддерживается, — сообщил министр, отвечая на вопрос о разрабатываемом документе по изменению механизма уплаты этого сбора.

Анатолий Сивак отметил, пообещал, что в течение третьего квартала появится ясность, поменяется ли система с 1 января 2019 года.

По словам главы Минтранса, техосмотр очень важен как процедура, чтобы подтвердить удовлетворительное техническое состояние транспортных средств.

— Нам нужно сделать все, чтобы игнорирования техосмотра не было, а в понимании любого гражданина требование законодательства в этой части было обязательной процедурой, — констатировал он.