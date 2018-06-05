Сколько еще Беларусь сможет извлекать выгоду из дешевой российской нефти

Когда отечественные НПЗ будут готовы к налоговому маневру России?

Параметры налогового маневра в нефтяной отрасли в целом согласованы, детали будут обсуждаться на совещании с нефтяными компаниями на этой неделе, сообщил вице-премьер России Дмитрий Козак. К 2024 году правительство РФ планирует обнулить экспортную пошлину на нефть при одновременном повышении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).

Чем это обернется для Беларуси?

Экономический обозреватель Татьяна Маненок обращает внимание, что сроки окончания российского налогового маневра наступят еще не скоро.

— Это на этапе резкого падения цен на нефть и сокращения бюджетных доходов Российской Федерации от экспорта нефти и нефтепродуктов Минфин России еще полтора-два года назад форсировал завершение налогового маневра с целью увеличения доходов бюджета от нефтянки. А сейчас цена на нефть существенно выросла, в России даже пересмотрели бюджет. Доходы от нефтянки растут, растут поступления в Фонд национального развития РФ. Сейчас торопиться с завершением налогового маневра нет необходимости, — считает эксперт.

Это произойдет не раньше 2024-2025 годов, когда планируется создание общего рынка нефти и нефтепродуктов в рамках Евразийского экономического союза.

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