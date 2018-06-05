Синоптики объявили оранжевый уровень опасности: ожидается ветер и гроза

Во вторник в Беларуси прогнозируется резкое ухудшение метеорологических условий.

Согласно данным Белгидромета, 5 июня во второй половине дня на большей части территории страны произойдет резкое усиление ветра, порывы которого достигнут 15-20 метров в секунду.

Также ожидается, что на Витебскую и Могилевскую области обрушатся грозы и крупный град – причем, такая погода сохраниться до конца дня.

В среду 6 июня синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду с температурой воздуха в районе +14..+16 °С, а также сильным ветром – около 5-7 метров в секунду.

В четверг 7 июня ожидается небольшое потепление до +16..+18 °С при сохранении довольно сильного ветра – до 5-7 метров в секунду. Осадков также не планируется.