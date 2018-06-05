.
Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
За сколько выставили на продажу культовый минский магазин «Центральный»?
Синоптики объявили оранжевый уровень опасности: ожидается ветер и гроза
Средняя зарплата в апреле составила 921 рубль. Но белорусы завидуют украинцам
«Россельхознадзор» запрещает: белорусское молоко вновь оказалось небезопасным
Врачам в США удалось вылечить рак груди в терминальной стадии
Дороги в Латвии оказались хуже, чем в Гондурасе и Эфиопии
Запалкі са Сталіным ад «Барысаўдрэў» і жорсткі адказ Міхеева
Активист провел трое суток на Окрестина за фотошоп
Милиция объяснила причину «хапуна» на Зыбицкой
«В постели с белорусом»: Выходит книга про особенности национального секса
«Победа» с душком: пилоты российской авиакомпании собирались сесть за штурвал пьяными
«Не согласна с выводами». Дело о гибели Коржича до сих пор не направлено в суд
БАТЭ назначил и.о. главного тренера
Под Могилевом мужчина плавал с дочерью — и начал тонуть. Рыбаки не сразу поняли, кого спасать
ЛГБТ-активистку будут судить за акцию «Сами вы подделка»
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Почему дача убивает
Як Лукашэнку адкрылі шлях да прэзідэнцкага крэсла
Кого молодежь предпочитает Александру Лукашенко
«Происходящее в Грузии обязательно коснется всех стран с авторитарными режимами»
Русы ўзяў на будаўніцтва дома ў Драздах рублёвы крэдыт на $ 75 тысяч

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Лучшего подарка российскому ТВ, чем «воскрешение» Бабченко невозможно представить
Что решили отслеживать власти с помощью единой системы мониторинга?
Батька и его госпрограммы
Почему заявления Лукашенко на погранзаставе вызывают вопросы и сомнения
Новый глава БРСМ рискует потерять организацию
Почему в истории с задержанием помощника Лукашенко меньше всего думается про коррупцию
Экономист о cнижении цен: «Разовый приятный сюрприз»
«Сколько я «поднял» за ночь работы в Uber»: рассказ водителя
5 фактов о Ровнейко – помощнике президента, задержанном за взятку в 200 тысяч долларов
Пушкін: «Надакучыла на Дзень Волі трапляць у турму»
Как Сталин расправился с инвалидами войны
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Сотні вернікаў прынялі ўдзел у працэсіі Божага Цела ў Гродне
Активисты начинают круглосуточную акцию в Куропатах в знак протеста против открытия ресторана
На минской заправке продают мясо почти по 100 рублей за кило
Как бывшая жена Путина зарабатывает и тратит деньги после развода
Нескучная весна: столетие БНР и хоккейный облом
Сара едет. На Бали!
Город, где об изображение Путина вытирают ноги
Папарацци подсмотрели за отдыхом звезды эротических календарей Келли Брук
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Общество
05.06.2018
Евгений Федоров
Синоптики объявили оранжевый уровень опасности: ожидается ветер и гроза

Во вторник в Беларуси прогнозируется резкое ухудшение метеорологических условий.

Согласно данным Белгидромета, 5 июня во второй половине дня на большей части территории страны произойдет резкое усиление ветра, порывы которого достигнут 15-20 метров в секунду.

Также ожидается, что на Витебскую и Могилевскую области обрушатся грозы и крупный град – причем, такая погода сохраниться до конца дня.

В среду 6 июня синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду с температурой воздуха в районе +14..+16 °С, а также сильным ветром – около 5-7 метров в секунду.

В четверг 7 июня ожидается небольшое потепление до +16..+18 °С при сохранении довольно сильного ветра – до 5-7 метров в секунду. Осадков также не планируется.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 4.5 (оценок:4)
Главное
Яркий пример того, что нашей страной управляют крутые экономисты
Крушение советского «Титаника»
«Каждому чиновнику надо неделю побыть простым работягой»
Легендарный вратарь: вылет сборной Беларуси – это позор
На поддержку безработных в Беларуси «требуется четверть миллиарда долларов в год»
Врачам в США удалось вылечить рак груди в терминальной стадии


Реклама Обратная связь
PDF-выпуски  
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
reklama.gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY