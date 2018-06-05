«Минск для новичков»: аудиогид, больше похожий на настоящий детектив

Минск – город-герой, город-призрак, вечно молодой и стремительно меняющийся. Вместе с МТС мы запускаем серию подкастов про город на Свислочи, его легендарные места, районы с историей, любимые места горожан, прошлое и будущее.

Начнем с «Минска для новичков» и, как в настоящем детективе, погрузимся в пульсирующий саспенс столицы Беларуси. Утопия и ревитализация, советский вайб и ностальгический грув, барельефы Центрального универсама и стрит-арт улицы Октябрьской, World Of Tanks и пирожное «Медок» – все, что нужно знать, чтобы подружиться с городом.

Не важно, ты впервые в этом городе или живешь здесь уже давно. Никогда не рано сделать первый шаг и познакомиться поближе. Никогда не поздно перезагрузить свои отношения и начать все с чистого листа. Скачивай подкаст на русском или беларусском и рекомендуй своим иностранным друзьям на английском для неспешных прогулок.

Плавится асфальт, летит тополиный пух, этот город нашептывает нам свои заклинания. Минск умеет удивлять, стоит только прислушаться.

Слушайте с удовольствием здесь!