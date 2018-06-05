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Средняя зарплата в апреле составила 921 рубль. Но белорусы завидуют украинцам
TUT.BY опубликовал свежие данные о зарплатах в странах-соседях Беларуси – статистика вновь не в пользу нашей страны.
В частности, если взять данные о средних зарплатах, опубликованные местными статистическими службами в первом квартале 2018 года, и перевести их в белорусские рубли, то получится такая картина:
1.Эстония – 2913 рубля,
2.Польша – 2565 рублей,
3.Латвия – 2254 рубля,
4.Литва – 2100 рублей,
5.Россия – 1408 рублей,
6.Беларусь – 921 рубль,
7.Украина – 652 рубля.
Такая статистика уже вызвала отклик у белорусских интернет-пользователей:
«Опережаем только Украину? Как долго будем опережать? Год, два?» – задаются вопросом пользователи дискуссионной площадки talks.by.
«Если зарплата в Украине 652 рубля, то о такой зарплате большинство белорусов только мечтает!»
«Зато по ценникам в магазинах мы опережаем всех».
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