Средняя зарплата в апреле составила 921 рубль. Но белорусы завидуют украинцам

TUT.BY опубликовал свежие данные о зарплатах в странах-соседях Беларуси – статистика вновь не в пользу нашей страны.

В частности, если взять данные о средних зарплатах, опубликованные местными статистическими службами в первом квартале 2018 года, и перевести их в белорусские рубли, то получится такая картина:

1.Эстония – 2913 рубля,

2.Польша – 2565 рублей,

3.Латвия – 2254 рубля,

4.Литва – 2100 рублей,

5.Россия – 1408 рублей,

6.Беларусь – 921 рубль,

7.Украина – 652 рубля.

Такая статистика уже вызвала отклик у белорусских интернет-пользователей:

«Опережаем только Украину? Как долго будем опережать? Год, два?» – задаются вопросом пользователи дискуссионной площадки talks.by.

«Если зарплата в Украине 652 рубля, то о такой зарплате большинство белорусов только мечтает!»

«Зато по ценникам в магазинах мы опережаем всех».