«Россельхознадзор» запрещает: белорусское молоко вновь оказалось небезопасным

Российский регулятор ввел ограничения на поставку белорусских молочных продуктов на российский рынок.

Как сообщает сайт ведомства, ограничения вводятся с 6 июня «в связи с продолжающимся поступлением небезопасной молочной продукции из Республики Беларусь в Российскую Федерацию».

По мнению контролеров, стандартам качества не соответствует белорусское молоко, сгущенка, а также концентрат сывороточного и молочного белка.

Интересно, что запрет почему-то коснулся лишь той продукции, которая разливается в большую тару – от 2,5 литров. Такую продукцию, как правило, заказывают в Беларуси российские молочные предприятия, которые затем расфасовывают «молочку» и продают под своими марками.

Кроме того, на сайте «Россельхознадзора» сообщается о введении запрета на ввоз продукции некоторых белорусских предприятий: Глубокского молочно-консервного комбината и Березинского филиала ОАО «Здравушка-милк». Причина – в продукции данных предприятий якобы обнаружены «запрещенные и вредные вещества».