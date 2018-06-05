Легендарный вратарь: вылет сборной Беларуси – это позор

Сборная Беларуси по хоккею проиграла все 7 матчей чемпионата мира-2018 и вылетела в первый дивизион. Андрей Мезин объясняет, почему это произошло.

Фото Александра Шичко, Прессбол

Уже после третьей подряд баранки – разгрома от сборной России со счетом 0:6 – руководство хоккейной федерации уволило главного тренера Дэйва Льюиса. Следом за ним сборную покинул и легендарный в прошлом вратарь, а ныне тренер Андрей Мезин.

По горячим следам он отказался говорить об отставке Льюиса и своем отъезде, а сейчас поделился своим мнением. «Салідарнасць» выбрала из большого интервью Мезина «Трибуне» наиболее яркие и важные фрагменты.

– Почему сборная выступила так плохо?

– Сложно сказать. Во-первых, по определенным причинам в сборной не оказалось ряда игроков. Во-вторых, было много новых ребят, в том числе из чемпионата Беларуси. В-третьих, сборная стала моложе, а сразу попадать на такой уровень очень сложно. И, как мне показалось, ребята, не очень верили в себя. Хотя мы и пытались донести до них, что по ту сторону площадки играют такие же люди. И это неверие в себя сказалось.

В-четвертых, иногда ребята сваливались в индивидуальные действия и отходили от плана. Играем неплохо, пропускаем и сломя голову летим спасать Беларусь, а это подкашивает команду.

Мы могли сыграть здорово только как команда. Если бы каждый на 100 процентов выполнял установку. Думаю, это и привело к такому результату.

– Если бы Льюиса не уволили, его система сработала бы? Дэйв знал, что делать и как спасать ситуацию?

– Ну, последние два года система срабатывала.

– Вылет сборной из «элиты» закономерность или случайность?

– Результат неудовлетворительный. И нет ни одного человека, которому бы это понравилось. Это спорт. Может случиться всякое.

– Болельщики считают, что это позор.

– Да, позор. Если люди так оценивают, значит, так и есть. Но вообще, давайте не усугублять. Думаю, это должно пойти на пользу. Только начинать делать выводы надо уже сейчас.

– Как это может пойти на пользу?

– Простой пример – сборная Германии. В свое время немцы нараздавали паспортов канадцам и вылетели в группу Б. После сделали выводы и отважились на реформы. Назначили тренером Уве Круппа. Он поставил систему и набрал молодежь из сильного чемпионата. Команда два года играла в первом дивизионе, после чего вышла в «элиту» и вскоре заняла четвертое место. Значит, были приняты правильные решения.

– Германии помог выплыть сильный чемпионат. Эта штука с Беларусью не прокатит. Экстралига – слабый турнир.

– Полностью согласен. У меня есть мнение, как его усилить. У нас нет конкуренции. Созданы искусственные условия. Наша лига закрытая. Создаются всяческие лимиты и ограничения.

Нельзя играть парням старше 28 лет. А у кого учиться молодежи? Ее и так искусственно вводят в команды.

Раньше ребята проходили через жесткую конкуренцию и отбор. Это закаливало характер. А сейчас? Пришел парень из школы, оказался слабее конкурентов – не беда, команд много, поеду в Могилев. Он не переживает. И от этого конкуренции нет.

Белорусов в «Динамо» никто не подпирает. И они чувствуют себя свободно. И это тоже бьет по сборной.

В «Динамо» же наши парни не на ведущих ролях. Они играют в сдерживающих звеньях (и хорошо со своей работой справляются), но не забрасывают. А потом удивляемся: почему канадцев не обыгрываем? Для этого нужны люди, прошедшие жесточайший отбор, которым было бы все равно, кто в соперниках: канадцы, шведы или венгры.

Вот сейчас еще лигу расширяют. Где набрать игроков, чтобы новые команды конкурировали?

Массовость – это здорово, конечно, но Экстралига должна быть конкурентоспособной. Делайте потолки зарплат и оставляйте восемь реально сильных команд. Придумайте интересный формат и сделайте сильную вторую лигу, команды из которой будут иметь возможность попадать в «элиту».

И не нужны никакие лимиты на иностранцев. Молодежь должна проходить через сито. Я в свое время почти год не играл. Считай, закончил, так как не было возможности пробиться. И по счастливой случайности Перегудов меня пригласил в Новополоцк, где удалось заиграть.

В Америке тоже была жесткая конкуренция. Если бы я не был лучше местных, остался бы без работы очень скоро.

– А нашей молодежи создают тепличные условия. Даже нижний предел по зарплате установили.

– Я в Новополоцке бесплатно играл. Получал что-то около 20 долларов. Нас только кормили, поили и тренировали. И никто не плакал, что нет комфортных условий.

Если клубы могут себе позволить иностранцев, пускай привозят. Молодые, пробившиеся через это сито, будут в 10 раз сильнее тех, кто выращен искусственным путем.

Надо сделать лигу меньше и убрать лимиты. Так будет лучше. Я понимаю, что это где-то политически неправильно. Что в той же России мы легионеры. Но надо определиться: мы хотим поднимать наш хоккей или нет. Это мое видение.

– Ожидали разнос от президента по итогам турнира?

– Думаю, он будет. Подождите еще немного :).

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