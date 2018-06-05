На поддержку безработных в Беларуси «требуется четверть миллиарда долларов в год»

Вместе с экспертами ищем, где взять эти деньги.

Выделять средства из бюджета на повышений пособий по безработице сегодня «неправильный подход», считает министр труда и соцзащиты Ирина Костевич. Она предлагает вернуться к этому вопросу после 2020 года.

Сложная ситуация в экономике, выросшая безработица и старение населения не позволяют откладывать совершенствование социальной защиты безработных — таково мнение директора Исследовательского центра Института приватизации и менеджмента Александра Чубрик.

Если исходить из естественного для Беларуси уровня безработицы – это 5-6% − и величины прожиточного минимума, то общий объем ресурсов, который может пойти на повышение пособия по безработице составит 0,4-0,5% от ВВП.

На первый взгляд, найти такие деньги государству негде

− Это не такая маленькая сумма – порядка 250 миллионов долларов в год. Сложно найти такие средства в бюджете. Хоть он в последние несколько лет и выполняется с профицитом, но весь профицит направляется на погашение госдолга, − отмечает Александр Чубрик.

Ситуация усугубляется дефицитом Фонда соцзащиты населения – с 2013 года он получает субвенции из республиканского бюджета. С учетом демографических особенностей и экономической ситуации улучшения не предвидится.

В 2015 году Беларусь взяла на себя обязательства по достижению Целей устойчивого развития. Одна из них — создание системы социального обеспечения, которая бы адекватно отвечала на существующие социальные риски. Решившись на улучшение условий поддержки безработных, власти помогли бы снизить уровень бедности и поддержать качество человеческого капитала.

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