На поддержку безработных в Беларуси «требуется четверть миллиарда долларов в год»

.
Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
Средняя зарплата в апреле составила 921 рубль. Но белорусы завидуют украинцам
«Россельхознадзор» запрещает: белорусское молоко вновь оказалось небезопасным
Врачам в США удалось вылечить рак груди в терминальной стадии
Дороги в Латвии оказались хуже, чем в Гондурасе и Эфиопии
Запалкі са Сталіным ад «Барысаўдрэў» і жорсткі адказ Міхеева
Активист провел трое суток на Окрестина за фотошоп
Милиция объяснила причину «хапуна» на Зыбицкой
«В постели с белорусом»: Выходит книга про особенности национального секса
«Победа» с душком: пилоты российской авиакомпании собирались сесть за штурвал пьяными
«Не согласна с выводами». Дело о гибели Коржича до сих пор не направлено в суд
БАТЭ назначил и.о. главного тренера
Под Могилевом мужчина плавал с дочерью — и начал тонуть. Рыбаки не сразу поняли, кого спасать
ЛГБТ-активистку будут судить за акцию «Сами вы подделка»
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Почему дача убивает
Як Лукашэнку адкрылі шлях да прэзідэнцкага крэсла
Кого молодежь предпочитает Александру Лукашенко
«Происходящее в Грузии обязательно коснется всех стран с авторитарными режимами»
Русы ўзяў на будаўніцтва дома ў Драздах рублёвы крэдыт на $ 75 тысяч

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Батька и его госпрограммы
Почему заявления Лукашенко на погранзаставе вызывают вопросы и сомнения
«Спасать рядового Абрамовича не стали, предложив ему с коллегами выходить из окружения самостоятельно»
500 тысяч камер. Власти смогут онлайн следить за перемещениями и идентифицировать любого
Новый глава БРСМ рискует потерять организацию
Почему в истории с задержанием помощника Лукашенко меньше всего думается про коррупцию
Экономист о cнижении цен: «Разовый приятный сюрприз»
«Сколько я «поднял» за ночь работы в Uber»: рассказ водителя
5 фактов о Ровнейко – помощнике президента, задержанном за взятку в 200 тысяч долларов
Пушкін: «Надакучыла на Дзень Волі трапляць у турму»
Как Сталин расправился с инвалидами войны
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Сотні вернікаў прынялі ўдзел у працэсіі Божага Цела ў Гродне
Активисты начинают круглосуточную акцию в Куропатах в знак протеста против открытия ресторана
На минской заправке продают мясо почти по 100 рублей за кило
Как бывшая жена Путина зарабатывает и тратит деньги после развода
Нескучная весна: столетие БНР и хоккейный облом
Сара едет. На Бали!
Город, где об изображение Путина вытирают ноги
Папарацци подсмотрели за отдыхом звезды эротических календарей Келли Брук
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Экономика
05.06.2018
Наталья Колесниченко, Завтра твоей страны
На поддержку безработных в Беларуси «требуется четверть миллиарда долларов в год»

Вместе с экспертами ищем, где взять эти деньги.

Выделять средства из бюджета на повышений пособий по безработице сегодня «неправильный подход», считает министр труда и соцзащиты Ирина Костевич. Она предлагает вернуться к этому вопросу после 2020 года.

Сложная ситуация в экономике, выросшая безработица и старение населения не позволяют откладывать совершенствование социальной защиты безработных — таково мнение директора Исследовательского центра Института приватизации и менеджмента Александра Чубрик.

Если исходить из естественного для Беларуси уровня безработицы – это 5-6% − и величины прожиточного минимума, то общий объем ресурсов, который может пойти на повышение пособия по безработице составит 0,4-0,5% от ВВП.

На первый взгляд, найти такие деньги государству негде

− Это не такая маленькая сумма – порядка 250 миллионов долларов в год. Сложно найти такие средства в бюджете. Хоть он в последние несколько лет и выполняется с профицитом, но весь профицит направляется на погашение госдолга, − отмечает Александр Чубрик.

Ситуация усугубляется дефицитом Фонда соцзащиты населения – с 2013 года он получает субвенции из республиканского бюджета. С учетом демографических особенностей и экономической ситуации улучшения не предвидится.

В 2015 году Беларусь взяла на себя обязательства по достижению Целей устойчивого развития. Одна из них — создание системы социального обеспечения, которая бы адекватно отвечала на существующие социальные риски. Решившись на улучшение условий поддержки безработных, власти помогли бы снизить уровень бедности и поддержать качество человеческого капитала.

Продолжение статьи читайте здесь

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Главное
«Происходящее в Грузии обязательно коснется всех стран с авторитарными режимами»
На сколько Семашко забегает вперед с электромобилями
Выкладчык Вайсковай акадэміі: Наш старажытны герб «Пагоня» мае безумоўна ваенны складнік
Канкан для Хрущева: «В Советском Союзе мы привыкли любоваться лицами, а не задницами!»
История спасения туристки, которая провела четыре дня в пустыне
6 не самых очевидных признаков того, что он козел


Реклама Обратная связь
PDF-выпуски  
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
reklama.gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY