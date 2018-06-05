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05.06.2018
Валерий Томилин
Дороги в Латвии оказались хуже, чем в Гондурасе и Эфиопии

В Индексе глобальной конкурентоспособности дороги в Латвии поместили на 107 место.

Хуже Латвии – Россия, Казахстан и Украина (114, 115 и 130 места соответственно), а также ряд стран Африки. А дороги в соседней Литве заметно лучше – она на 37 месте (Беларусь в рейтинге не представлена).

Фото klimat.livejournal.com

Латвия тратит меньше всех остальных балтийских стран на ремонт дорог, сообщает sputniknewslv.com. Эта проблема требуется 720 миллионов евро в год, а выделяется – 286 млн. евро (из них 127 миллионов (44%) выделяет ЕС). Площадь Эстонии в полтора раза меньше, а государство выделило на них 210 миллионов евро (на 60 миллионов больше, чем латвийское).

Литовское государство выделило на дороги 428 миллионов евро – почти втрое больше, чем Латвия, хотя площадь Латвии меньше всего на 1%.

Больше половины всех дорог в Латвии – грунтовые. На их ремонт в 2018-м отпустят 30 миллионов, что позволит привести в порядок 3.5% таких дорог.

ЕС перестанет финансировать строительство дорог в Латвии с 2020 года. Эксперты говорят, что качество дорог в Латвии еще более упадет, а виной тому недостаток государственного финансирования и отсутствие грамотного планирования.

Региональная дорогая из Латвии в Литву

Грунтовые дороги в Латвии. Фото lsm.lv

 
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