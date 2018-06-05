Рианна бросила бойфренда-миллиардера

Длившийся более года роман певицы Рианны и саудовского миллиардера Хассана Джамиля завершен. Причем по инициативе дамы.

Как водится в таких случаях, с объяснениями выступил анонимный источник из окружения звезды. «Она иногда устает от мужчин», — рассказал инсайдер, близкий к Рианне.

По его словам, миллиардер болезненно переживает разрыв: «Сердце Хассана разбито, ведь все так хорошо начиналось».

Впрочем, экс-бойфренд Рианны явно найдет, в чьих объятиях утешиться. Ранее Хассан Джамиль встречался с Наоми Кэмпбелл.

Белые женщины себя ненавидят. А Рианна всех на пальце вертела