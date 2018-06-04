Владелец мясного магазина рассказал, как экономическая ситуация в стране отражается на покупателях.

Владелец двух мясных павильонов в Барановичах Владимир Шигаев рассказал Intex-press о том, как изменились предпочтения белорусов в плане выбора мясной продукции.

— Экономическая ситуация в стране отражается на покупателях. Раньше колбасы брали палками, сейчас покупают по 200–300 граммов. Большинство покупают «варенку», хотя еще пару лет назад брали сыровяленую колбасу. Иногда интересуются индюшатиной и бараниной. Говядину чаще всего спрашивают россияне. Наплыв покупателей заметен по праздникам – накануне Рождества, перед Новым годом и Пасхой, — рассказал Владимир Шигаев.

По словам предпринимателя, самые популярные продукты сегодня, как ни странно, – говяжьи мозги и семенники.

— Их разметают за несколько минут! А мужчины часто под пиво берут копченые свиные уши с перцем. Спросом пользуется и сало.

Он рассказал сейчас, когда у товара подходит срок годности, распродает его по дешевке, чтобы не портился.

— Бывает, забираю домой и съедаю сам.