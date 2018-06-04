Активист провел трое суток на Окрестина за фотошоп

За фейквое фото активиста Legalize Belarus Петра Маркелова продержали в камере и чуть не осудили.

В отношении него было открыто административное производство по ч. 3 ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка проведения массовых мероприятий, совершенное повторно в течение одного года).

Провинность заключалась в том, что Маркелов разместил на своей странице в соцсетях снимок, на котором он изображен с плакатом «Заблокируйте 86.57.250.202» (это IP-адрес сайта МВД) на фоне здания МВД.

1 июня его вызвали в РУВД и составили протокол за акцию. Трое суток он провел на Окрестина.

Уже по выходу Маркелов опубликовал другое сообщение в сети, на котором видно, что протокол на него составили за… фотошоп.

«Мы сфотографировали здание Министерства, а потом сделали мое фото на частной территории», — рассказал активист «Нашай ніве».

Маркелов отметил, что хотел довести ситуацию до абсурда, чтобы его осудили за акцию, которой не было. Дело в том, что в мае Министерство информации совместно с МВД заблокировало доступ к сайту «Легалаиз Беларусь».

«Нашей милиции не нужны доказательства. Даже то, что я провел трое суток в бесчеловечных условиях на Окрестина о многом говорит. Фактически за это время нас кормили только четыре раза. Два раза на завтраки давали чай и кашу, а обед и ужин объединяли. Конечно же, не было ни мыла, ни бумаги», — рассказывает Маркелов.

В суде дело Маркелова отправили на доработку. «Они не могли даже признать, что ошиблись», — говорит парень.