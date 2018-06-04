Милиция объяснила причину «хапуна» на Зыбицкой

Задержали того, кто «не сделал соответствующих выводов».

О массовом задержании в субботу ночью на Зыбицкой сообщили очевидцы.

— Отдыхали на Зыбицкой. Да, мы немного выпили, но пили только в барах. Были адекватны и вели себя прилично. Где-то после 11 ночи мы немного прогулялись еще по Зыбицкой и остановились покурить — решали, что делать дальше, может, поехать домой. К нам подошли омоновцы — паспорт не спрашивали, ничего такого. Просто сказали парням: «Пройдемте», — рассказал подробности «Наша Ніве» один из задержанных.

Таких задержанных оказалось минимум 15 человек. После составления протоколов многих выпустили, те, кто отказался подписать, остался в отделение до понедельника.

Минская милиция прокомментировала ситуацию. В сообщении сказано, что внимание правоохранителей привлекают граждане, распивающие спиртные напитки вне заведений, расположенных на Зыбицкой.

— В минувшие выходные сотрудниками милиции за распитие спиртных напитков на набережной реки Свислочь, вблизи улицы Зыбицкой, а также за нахождение в состоянии алкогольного опьянения были задержаны несколько десятков человек. Задержанные были доставлены для дальнейшего разбирательства в Центральное РУВД столицы, где в отношении них были составлены административные протоколы по ст. 17.3 (Распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, потребление наркотических средств или психотропных веществ, их аналогов в общественном месте либо появление в общественном месте или на работе в состоянии опьянения) КоАП Республики Беларусь, — говорится в заявлении.

На сайте ГУВД также сказано, что информация о «хапуне» не соответствует действительности.

— По словам руководства Центрального РУВД Минска, после составления необходимых административно-процессуальных документов доставленные были отпущены. Единственным задержанным до понедельника оказался гражданин, уже привлекавшийся ранее к ответственности по ст. 17.3 КоАП, который не сделал соответствующих выводов и утром в понедельник был доставлен в суд для разбирательства, — сообщает минская милиция.

В заявлении также сказано, что милиция и впредь будет осуществлять охрану общественного порядка на Зыбицкой и прилегающих к ней территориях, чтобы обеспечить гражданам достойный отдых и комфортное времяпрепровождение.