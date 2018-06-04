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Комментарии
04.06.2018
Михаил Брошин
Сенсационное исследование: кому проиграл Лукашенко

Белорусское агентство Vondel\Hepta обнародовало данные исследования, в ходе которого изучались предпочтения молодежи. Самым резонансным оказался этот слайд, который приводит marketing.by.

Таким образом:

1. Александр Лукашенко вообще не попал в ТОП-10 (из 860 участников исследования его упомянуло менее 23 человек);

2. Из белорусов глава государства проиграл, как минимум, своей приятельнице, биатлонистке Дарье Домрачевой и рэперу Максу Коржу (O tempora! O mores!);

3. Из настораживающего: руководитель Беларуси оказался менее популярен среди нашей молодежи, чем его российский коллега;

4. Из курьезного: Владимир Путин, в свою очередь, проиграл Ольге Бузовой.

5. Из оптимистичного: все вышеперечисленные персоны с разгромным счетом уступили Биллу Гейтсу, Стиву Джобсу и Илону Маску.

Почему в России второй популярнейший человек — Бузова

 
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