«В постели с белорусом»: Выходит книга про особенности национального секса

В скором времени увидит свет книга Анастасии Зеленковой «В постели с белорусом: из истории национального секса».

«Вам кажется, что наши предки только и занимались тем, что сражались за свободу и независимость или тягали плуг под унылую песню о тяжкой доле-неволе? Ну-ну! Тогда вас ждут удивительные открытия, — уверяет автор книги.

Анастасия Зеленкова обещает развенчать миф о необычайной целомудренности наших предшественников, которые, по ее словам, всегда отличались свободой нравов и по праву носили звание одного из самых сексуальных народов Европы.

В книге повествуется об эротических традициях белорусов от язычества до наших дней.

«Вы узнаете, откуда такое количество каменных фаллосов на белорусской земле и что нам «забыли» рассказать в школе про Шкловского идола, научитесь находить эротический подтекст в самых безобидных образцах народного творчества и узнаете, кое-что небезобидное про праздники, которые отмечаете круглый год. Вы прочтете также о том, почему шляхтянок ВКЛ жители соседних государств считали развратницами, и узнаете имена отечественных казанов», — отмечается в описании проекта на сайте ulej.by, где идет сбор средств на издание книги.

Автор обещает рассказать о сексуальной жизни Беларуси в объятиях Российской империи, тайных эротических обществах начала 20 века, порнографических сеансах в центре дореволюционного Минска и о том, как гремучая смесь секса и революции привела к ситуации «в СССР секса нет».

«Бонусом будут «лихие 90-е» и некоторые факты из реалий сегодняшних дней — чтобы иметь возможность сравнить и понять, стали ли белорусы более сексуально раскрепощенные за время своего существования. Спойлер: нет!» — пишет автор.

Поддержать проект и ускорить выход книги можно на сайте ulej.by.