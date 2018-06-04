«Победа» с душком: пилоты российской авиакомпании собирались сесть за штурвал пьяными

Пилотов «Победы» уволили за попытку пьяными вылететь из Сургута в Махачкалу.

Два пилота авиакомпании «Победа» уволены после того, как в состоянии алкогольного опьянения пытались вылететь из Сургута в Махачкалу. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе авиаперевозчика со ссылкой на гендиректора компании Андрея Калмыкова.

Ранее СМИ сообщили, что 26 мая два пьяных пилота «Победы» пытались совершить рейс из Сургута в Махачкалу. Опьянение пилотов было выявлено на медосмотре перед полетом.

«В «Победе» абсолютно нулевая толерантность и заведомо предвзятое отношение к сотрудникам, которые даже в нерабочее время позволяют себе алкоголь. К сожалению, из-за нарушения порядка медицинского освидетельствования медпунктом аэропорта Сургута «Победа» была лишена возможности уволить пилотов по соответствующей статье. Однако они были отстранены от выполнения рейса и незамедлительно уволены из штата компании по соглашению сторон», — приводит пресс-служба слова Калмыкова.