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Спорт
04.06.2018
Михаил Миронович
БАТЭ назначил и.о. главного тренера

Спустя сутки после отставки Олега Дулуба футбольный клуб БАТЭ объявил о назначении исполняющим обязанности главного тренера Алексея Баги.

Этот специалист давно связан с борисовским клубом. Алексей Бага становился чемпионом в составе БАТЭ еще в 2002-м. В тренерский штаб чемпиона он входит с 2011 года. Кстати, сейчас за команду играет младший брат Алексея – Дмитрий.

TUT.BY приводит также загадочный комментарий пресс-службы БАТЭ:

«Несмотря на приставку «и.о.», Алексея Багу в клубе рассматривают как полноценного главного тренера. Все остальное — это внутренняя кухня клуба. Агенты могут успокоиться уже сейчас. В этом вопросе клуб разберется без помощи извне».

Возможно, статус и.о. объясняется тем, что Алексей Бага сейчас находится на испытательном сроке. В любом случае, ситуация, сложившаяся в БАТЭ, уже добавила остроты чемпионату Беларуси по футболу.

 

 
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