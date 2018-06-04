Белорусский разработчик вошел в число крупнейших IT-бизнесов России

Дистрибутор программного обеспечения Itransition включен в рэнкинг крупнейших бизнесов, работающих на российском рынке информационных и коммуникационных технологий.

Компания, созданная в 1998 году Сергеем Гвардейцевым, по итогам 2017 года заняла в этом списке 22-е место.

Согласно данным авторов исследования, рейтингового агентства «Эксперт РА», выручка Itransition в течение прошлого года увеличилась на 3,5% (до 3,167 млрд российских рублей), что позволило разработчику подняться в рэнкинге на одну строчку. Непосредственно в сфере разработки программного обеспечения выручка IT-компании составила 2,105 млрд российских рублей – это 10-й показатель на российском рынке.

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